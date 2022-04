"Mal entendre, ce n'est pas juste une gêne": soigner son audition pour bien vieillir

Les troubles de l’audition ont un lien direct avec l’apparition de la démence. Etonnant? Pas tant que cela. "Mal entendre ce n’est pas juste une gêne à la qualité de vie, souligne le Pr Nicolas Guevara, ORL à l’IUFC(Institut Universitaire de la Face et du Cou) CHU de Nice. Le manque de stimulation cérébrale liée à la perte auditive augmente le risque de démence, de troubles de la mémoire et de la cognition. Des études complètes menées sur des patients suivis pendant 25 ans l’ont démontré. Elles ont mis en évidence le fait qu’une surdité sévère accroît le risque de démence par 5 et une surdité modérée par 2. Or l’audition fait partie des facteurs de risques modifiables d’où l’importance de la prendre en charge le plus tôt possible."

D’autant que depuis le 1er janvier 2021, l’appareillage auditif fait partie des dispositifs (avec l’optique et le dentaire) du 100% santé, c’est-à-dire sans reste à charge pour le patient (sous certaines conditions).

Et force est de constater que la nouvelle a été largement entendue: "l’an dernier, nous avons appareillé 70% de malentendants en plus - soit 330.000 personnes - sur un marché qui progressait traditionnellement que de 7% par an, souligne Stéphane Bardet, audioprothésiste et président fondateur du groupe LMCA au sein du réseau Audition Conseil. Le 100% santé permet aux assurés sociaux français d’être équipés d’appareil de classe 1. Lors des discussions préalables à l’adoption de cette mesure, il a été défini des objectifs de qualité: ainsi les appareils pris en charge par l’assurance maladie sont de bonne qualité. C’est fondamental pour le confort et l’observance. Bien vieillir, c’est prendre en charge l’audition. D’ailleurs l’OMS a publié en 2021 un rapport indiquant que les surdités non appareillées arrivaient au 4e rang mondial des pathologies les plus responsables d’incapacité."

Perte du lien social

En effet, lorsque l’on entend mal, on a tendance à se mettre en retrait, on ne participe plus aux discussions de groupe. "La perte de l’audition peut engendrer une perte du lien social. On peut véritablement parler d’exclusion", confirme Jean-Michel Sala, également audioprothésiste Audition Conseil. Un avis partagé par le Pr Guevara qui insiste: "cela peut entraîner aussi isolement et dépression qui sont également des facteurs de risque de démence à part entière."

Quand alors consulter? Tout dépend de la situation. En dehors de symptômes particuliers, l’ORL préconise une visite chez un spécialiste pour un contrôle à partir de 55 ans, puis tous les 5 ans. "La presbyacousie (la perte de l’audition avec l’âge, Ndlr) survient en moyenne vers 60-65 ans mais elle peut apparaître plus précocement, il peut y avoir des prédispositions familiales ou liées à des traumatismes sonores professionnels mais également à des facteurs de risques cardiovasculaires. Ce dernier point s’explique par le fait que dans le diabète, le cholestérol, l’hypertension, etc., la microcirculation peut être altérée et provoquer un vieillissement prématuré de l’oreille interne."

"En début d’année, l’IGAS (Inspection générale des affaires sociales, Nldr) a publié un rapport préconisant la mise en place d’un dépistage systématique à partir de 55 ans", indique Stéphane Bardet. Preuve que les pouvoirs publics prennent en compte la question de l’audition.

Intensité et durée d’exposition au bruit

Et pour Jean-Michel Sala, "il faut insister sur la prévention. Le public a par exemple conscience du danger lié à l’intensité de l’exposition mais moins de celui lié à la durée. Ainsi une écoute à 105 décibels - ce qui est pratiqué en boîte de nuit - pendant 15 minutes équivaut à 4 heures d’exposition à 80 décibels." Dans le même ordre d’idées, il est toujours intéressant de rappeler qu’il faut s’éloigner des enceintes pendant un concert ou s’équiper de bouchons antibruit.

Des signaux d’alerte

Il faut aussi s’écouter: "lorsqu’on a une sensation de sifflement ou d’acouphènes, il faut s’éloigner et se mettre au calme car ce sont des signes d’une souffrance auditive, précise le Pr Guevara. Dans ce cas, il faut consulter, un généraliste ou un ORL qui pourra prescrire des corticoïdes. Le patient a souvent le réflexe de se protéger du bruit mais attention, il faut rapidement refaire fonctionner son oreille interne via une thérapie sonore."

La prise en charge de l’audition n’est pas seulement l’apanage de l’ORL et de l’audioprothésiste, l’orthophoniste a aussi un rôle à jouer. "Il va identifier les problèmes de reconnaissance de phonèmes, syllabiques, etc., et ainsi permettre de mieux régler les aides auditives", souligne Stéphane Bardet. "Car la prise en charge de l’audition dépend de plusieurs facteurs, complète le Pr Guevara. On entend avec son oreille mais on comprend avec son cerveau: on a donc besoin d’aide pour remettre en marche le cerveau auditif!"