LONG FORMAT. Comment la Maison bleue fait grandir les enfants autistes

L’intérêt d’une prise en charge précoce, reprend le médecin, "c’est d’arriver à l’intégration inclusive, harmonieuse et sans aide au CP". Cependant, explique-t-il encore, "les parents pensent qu’il faut les scolariser coûte que coûte, que ce qu’on apprend à l’école est le plus important, alors que pour apprendre, il est nécessaire que les enfants ne soient pas anxieux".

Autrement dit, l’accompagnement des familles est tout aussi important pour que la Maison bleue et ses méthodes puissent aider leurs enfants.

Des moyens pour voir plus loin

Aujourd’hui cependant, et bien que la structure soit plébiscitée par ceux qui la fréquentent, elle manque de soutien, juge son président. "Toutes les subventions dont nous disposons proviennent de la Ville de Sanary (qui a aussi permis un agrandissement de la Maison bleue, mise à disposition, Ndlr) et de la communauté de communes Sud - Sainte-Baume, détaille le Dr Moreno. Mais alors que nous recevons plein d’enfants, de La Seyne, de Toulon et parfois de plus loin, nous n’avons rien de la Métropole Toulon - Provence - Méditerranée! Rien non plus de l’Agence régionale de santé. Nous touchons seulement 900 euros de la Caisse d’allocations familiales…"

Alors que la Maison bleue est "une plateforme expérimentale, souligne le Dr Moreno, et qu’elle évolue sans cesse", des moyens supplémentaires permettraient ainsi à son action d’aller plus loin. Pour que les enfants bleus voient un peu plus encore la vie en rose.