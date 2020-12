Londres reconfinée, l'Italie "rouge", l'état de Macron... Le point sur la pandémie de coronavirus dans le monde ce dimanche

Londres reconfinée

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé samedi le reconfinement de Londres et du sud-est de l'Angleterre dès dimanche pour tenter de juguler une envolée des contaminations attribuée à une nouvelle souche du nouveau coronavirus.

Déjà soumis à de contraignantes restrictions, les habitants de la capitale et de la zone sud-est vont être placés sous un nouveau niveau d'alerte, le quatrième et plus élevé.

Ils auront pour consigne de rester chez eux et les commerces non essentiels baisseront le rideau, mettant un terme aux achats de Noël de dernière minute.

L'Italie "rouge" pour les fêtes

Le Premier ministre italien a annoncé un plan de confinement gradué du 21 décembre au 6 janvier, afin de réduire les déplacements et les rassemblements durant les fêtes de fin d'année.