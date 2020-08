L'OMS espère en finir avec la pandémie de coronavirus "en moins de deux ans"

Déjà parmi les pays les plus endeuillés (plus de 28.800 morts), c'est aussi le pays d'Europe occidentale qui compte le plus de cas diagnostiqués: près de 378.000, et un taux de contagion (143 nouveaux cas pour 100.000 habitants) dépassant de très loin celui de ses voisins.

L'épidémie flambe aussi en France, qui a enregistré encore plus de décès (plus de 30.500 au total) et 4.586 nouveaux cas ces dernières 24 heures. A l'approche de la rentrée scolaire, le gouvernement a décrété le port du masque obligatoire dans les écoles pour les plus de 11 ans, même quand les règles de distanciation physique pourront être respectées.

En Suisse, 300 nouveaux cas quotidiens ont été enregistrés vendredi pour la deuxième fois de la semaine, un niveau jamais atteint depuis la mi-avril, faisant craindre la survenue d'une deuxième vague.

En Grande-Bretagne, le confinement va être durci dans plusieurs zones du nord-ouest de l'Angleterre, tandis que Birmingham, deuxième ville la plus peuplée du pays, a été placée sous surveillance en raison d'une recrudescence du virus.