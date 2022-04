L'OMS avertit sur la "méfiance vaccinale" et le retour de maladies quasiment disparues

Les cas signalés de rougeole ont explosé de près de 80% dans le monde au cours des deux premiers mois de l'année, ont annoncé mercredi l'Organisation mondiale de la santé et l'Unicef.

L'OMS n'a eu de cesse ces derniers mois de sonner l'alarme sur le risque de "catastrophe absolue" si le dangereux retard pris dans la vaccination des enfants à cause de la pandémie de Covid-19 n'est pas rattrapé et si les restrictions sanitaires sont levées trop vite.

S'ajoute à cela, un phénomène de défiance vis-à-vis des vaccins. Depuis 2021, un mouvement "anti-vax" s'est formé à l'occasion de la campagne de vaccination pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Cette défiance continue de s'élargir à des vaccins basiques qui étaient inscrits jusqu'à lors dans le schéma vaccinal de chaque personne, depuis sa naissance et tout au long de sa vie.

Un recul mondial de la vaccination

La vaccination est selon l'OMS "l’un des moyens les plus rentables de ne pas contracter une maladie: elle permet actuellement d’éviter 2 à 3 millions de décès par an, et 1,5 million de décès supplémentaires pourraient ne pas avoir lieu si la couverture vaccinale mondiale s’améliorait".

Les raisons pour lesquelles les gens choisissent de ne pas se faire vacciner sont complexes, un groupe consultatif auprès de l’OMS a déterminé qu’un excès d’optimisme (maladie que l’on croit éradiquée ou dont on se pense protégé), les difficultés d’accès aux vaccins et le manque de confiance sont les principales raisons de l’hésitation.

Retour de la rougeole

Les cas de rougeole, par exemple, ont augmenté de 79% au cours des deux premiers mois de 2022 selon le dernier rapport de l’OMS et de l’UNICEF. Les raisons de cette hausse sont complexes, et tous ces cas ne sont pas dus à l’hésitation vaccinale. Cependant, certains pays qui étaient sur le point d’éliminer la maladie ont vu une résurgence de cas.

Ainsi, en 2019, l’Albanie, la Grèce, le Royaume-Uni et la Tchéquie qui avaient éliminé la rougeole ont vu la maladie réapparaître selon les données fournies sur le site de l'OMS.

Les pays pauvres sont aussi concernés par un recul de la vaccination mais pour des raisons différentes. Selon l’UNICEF, "1 enfant sur 4 n’est pas vacciné en Amérique latine. Avant la pandémie, on observait déjà une baisse de la couverture vaccinale". Une perturbation des services de santé essentiels et la peur d’attraper la COVID-19 sur un lieu de vaccination ont empiré la situation et laissé beaucoup d’enfants sans les vaccins les plus élémentaires.

Suite à la pandémie, plus d’un tiers des pays (37 %) ont déclaré subir des perturbations ou des reports dans leurs campagnes de vaccination de routine. Plus de la moitié des 50 pays touchés par ces reports se situent en Afrique, exposant 228 millions de personnes à des maladies dangereuses.