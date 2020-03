LIVE. Sept cas de coronavirus sur la Côte d'Azur, suivez minute par minute l'évolution de la situation dans la région

Le bilan de l'épidémie du nouveau coronavirus a dépassé lundi les 3.000 morts dans le monde et continue d'avoir de sérieuses conséquences partout à travers la planète, notamment en Italie et en Corée du Sud où le nombre de cas explose, et en France où le musée du Louvre a fermé. On compte désormais sept cas positifs sur la Côte d’Azur. Suivez l'évolution de la situation du coronavirus dans la région.

Il y a désormais sept patients hospitalisés à cause du coronavirus dans les Alpes-Maritimes, selon le préfet Bernard Gonzalez. Tous ont séjourné en Italie. Deux nouveaux cas sont apparus ce week-end: un adolescent de 15 ans qui revient de Venise et une femme 23 ans liée au ressortissant monégasque hospitalisé vendredi. Parmi les malades, un retraité italien est en réanimation. Seize tests étaient en cours hier après-midi en attente de résultats. Les six tests du matin se sont révélés négatifs. >> Toutes nos infos sur le coronavirus Suivez avec nous l'évolution de la situation dans la console de live ci-dessous (si elle ne s'affiche pas, cliquez ici).

Toute l'info locale + des reportages exclusifs + des événements à partir de 1 €