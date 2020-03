LIVE. 16 décès, 949 cas de coronavirus dont 21 sur la Côte d'Azur... Suivez l'évolution de la situation

Avec 16 décès et 949 cas confirmés, le pays se rapproche à grand pas du stade 3 de l'épidémie, qui affecte de plus en plus la vie quotidienne des Français et affecte l'économie. Suivez l'évolution de la situation du coronavirus dans la région et dans le pays.

A l'heure actuelle, 949 personnes ont été contaminées sur le territoire français. Cinq nouveaux décès ont été rapportés, ce qui portent à 16 le bilan total des personnes décédées ce dimanche. Il y a désormais 19 patients hospitalisés à cause du coronavirus dans les Alpes-Maritimes nous apprend ce samedi dans un communiqué la préfecture. Et deux cas détectés dans le Var. A l'issue de la réunion de jeudi de scientifiques autour d'Emmanuel Macron, on estime que le stade 3 devrait être atteint dans les prochains jours en France.



>> Toutes nos infos sur le coronavirus Suivez avec nous l'évolution de la situation dans la console de live ci-dessous (si elle ne s'affiche pas, cliquez ici).