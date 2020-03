LIVE. 10 cas sur la Côte d'Azur, quatre décès en France... L'épidémie de coronavirus s'intensifie, suivez l'évolution de la situation

Avec quatre décès et plus de 200 cas confirmés, soit un doublement en trois jours, le pays se prépare à une intensification de l'épidémie qui touche désormais à la vie quotidienne des Français. Suivez l'évolution de la situation du coronavirus dans la région et dans le pays.

Nouveau Conseil de défense à l'Elysée, réquisitions de masques de protection: la mobilisation s'amplifie en France pour tenter de freiner la diffusion du nouveau coronavirus, qui menace de s'ancrer dans la durée. Il y a désormais 10 patients hospitalisés à cause du coronavirus dans les Alpes-Maritimes, 11 en région Paca après qu'un premier cas a été confirmé à Marseille. En France, le bilan s'est alourdi pour atteindre 212 cas confirmés, soit 200 de plus qu'il y a une semaine. Un quatrième décès était à déplorer. >> Toutes nos infos sur le coronavirus Suivez avec nous l'évolution de la situation dans la console de live ci-dessous (si elle ne s'affiche pas, cliquez ici).