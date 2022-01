"L’intérêt médical du "cannabis light" n’est pas tranché", selon un addictologue du CHU de Nice

En clair: les produits chargés en cannabidiol (CBD), la molécule non psychotrope du cannabis à fumer ou à infuser. Cette mesure est présentée par l’État comme une décision de santé et d’ordre public.

Depuis le 2 janvier, un arrêté gouvernemental, publié le 31 décembre au Journal officiel, interdit en France la vente et la consommation de feuilles et de fleurs brutes de CBD, le fameux "cannabis light".

Quelles sont les conséquences de la prise de cannabis? C’est très addictogène. Quand on commence jeune, cela peut créer des dégâts irréversibles sur le développement neurocognitif. Depuis des années, le taux de THC du cannabis progresse, les consommateurs cherchant de plus en plus d’effet. De 8% on est passé à 20 ou 25%...

Pourquoi la France interdit-elle la fleur et les feuilles de CBD?

L’argument principal, c’est que l’on ne connaît pas la provenance de production et qu’on ne peut pas mesurer le taux de THC du CBD. Il ne doit pas dépasser 0,3%. On ne peut le mesurer qu’en laboratoire. La France a adopté une position de prudence.

Certains consommateurs affirment que le CBD les a aidés à décrocher du cannabis...

Certains patients me le disent. Je ne parlerais pas d’effets médicaux mais d’effet bien-être. En tant que médecin, je ne peux pas le recommander ni le prescrire. L’intérêt n’est pas tranché. Des essais thérapeutiques sont en cours. On est en attente de preuves scientifiques. Si l’efficacité était avérée, nul doute que la haute autorité de santé (HAS) demanderait à l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) une mise sur le marché. On entrerait dans ce cas-là dans une politique de réduction des risques.