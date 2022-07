L’inquiétante montée de la consommation de protoxyde d’azote chez les jeunes en Paca

Le protoxyde d’azote existe depuis le Moyen Âge. Mais depuis trois ans, ce produit est détourné, dans toute la France. Il occupe même la deuxième ou la troisième place du podium, juste après le cannabis. Aujourd’hui, cette substance est de plus en plus prisée par les jeunes et est consommée de plus en plus régulièrement.

Normalement, ce fameux gaz, contenu dans des grandes bonbonnes, est destiné à un usage industriel, qui sert à propulser la chantilly. Aujourd’hui, ce gaz est vidé dans des des ballons et est inhalé pur par la suite.

Selon des médecins qui ont recueilli la parole de consommateurs dans les hôpitaux, il existerait même tout un business avec des livraisons à domicile, comme pour la cocaïne.

Comme le tabac ou la drogue, la consommation de protoxyde d’azote peut donc se transformer en addiction et être très difficile à arrêter pour les jeunes. Ce produit ayant des propriétés favorisant les addictions.

Aujourd’hui, lors d’usage récréatif, les jeunes peuvent consommer jusqu’à l’équivalent de 80 ballons. L’effet de ce gaz est très rapide, et s’estompe très rapidement.

L’usage régulier est nocif pour la santé

"Le fait même d’aspirer plusieurs fois ce gaz, un gaz qui est pur et sans oxygène, entraîne des malaises, des étourdissements, et des nausées. Si les prises sont rapprochées, le consommateur peut avoir des troubles cardiaques, parce que le cœur n’aime pas être privé d’oxygène", analyse la Professeure Joëlle Micallef, directrice du CEIP-Addictovigilance Paca Corse et présidente du Réseau Français d'Addictovigilance.

Après avoir interrogé des consommateurs, les médecins expliquent que les jeunes n’ont pas conscience de la dangerosité de ce produit, qui peut être aussi nocif que l’alcool ou les drogues dures.

Séquelles à long terme

"On a vu des gamins de 20 ans qui ont consommé du protoxyde d’azote pendant moins de six mois avoir des troubles neurologiques, ce qui correspond à des troubles de la marche, des sortes de fourmillements au niveau des jambes" a constaté la Professeure Joëlle Micallef.

"Ces anomalies sont loin d’être anodines. Il y a une interaction du protoxyde d’azote avec la vitamine B12. Cette vitamine sert, de manière caricaturale, à ce que nos nerfs des jambes, des bras, des mains, fonctionnent d’une manière optimale. Avec le protoxyde d’azote, cette vitamine fonctionne beaucoup moins", ajoute-t-elle.

Le principal traitement de ces troubles consiste à arrêter la consommation de protoxyde d’azote. Les médecins alertent sur le fait qu’il ne faut surtout pas consommer de la vitamine B12 en prévention, cela ne sert à rien.

Nouvel élément: la formation de caillot dans le sang

"Nous avons constaté que la consommation de protoxyde d’azote peut entraîner la formation de caillots dans le sang et provoquer des phlébites, mais aussi des embolies pulmonaires ce qui est normalement l’apanage des personnes âgées ou malades", certifie la Professeure Joëlle Micallef.

Les médecins rappellent aux parents qu’il n’y a en revanche aucun risque pour leurs enfants ou leurs adolescents quand le protoxyde d’azote est administré sous contrôle médical, pour endormir un patient lors d’une fracture du bras par exemple. Contrairement à l’usage récréatif, le protoxyde d’azote est mélangé à 50% à de l’oxygène.