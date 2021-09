L'hôpital d'Antibes teste un robot pour soigner les calculs rénaux

Ceux qui en ont déjà souffert savent parfaitement décrire la douleur provoquée par les calculs rénaux, tant elle est intense. Elle surgit brutalement, vient frapper les fosses lombaires, irradie vers les organes génitaux, et aucune position ne parvient à soulager le patient.

De ce fait, rares sont ceux qui tardent avant de se précipiter à l’hôpital."Les calculs rénaux sont le premier motif de consultation aux urgences en urologie", confirme le Dr Youness Ahallal, chirurgien urologue au centre hospitalier d’Antibes.

Pour mieux les prendre en charge, cet établissement a récemment testé un nouvel outil: le robot Ily, développé par l’entreprise Sterlab, de Vallauris, qu’il pourrait acquérir à l’avenir. Pour bien comprendre l’intérêt du dispositif, il faut d’abord savoir comment se passe l’opération, lorsqu’elle est nécessaire.

Le Dr Ahallal décrit: "En premier lieu, on réalise un scanner afin de repérer le ou les calculs, la localisation et la composition. Ensuite, on va utiliser un endoscope (l’urétéroscope) que l’on passe par les voies naturelles jusqu’au rein pour fragmenter et retirer le (s) calcul (s). Or, cette intervention peut prendre une heure à une heure et demie. L’urétéroscope est un instrument assez long que l’on doit manier en étant debout. De ce fait, au bout d’un moment, la position peut devenir inconfortable. Pourtant, il faut veiller à ne pas bouger pour ne pas dévier le laser du calcul, ce qui pourrait endommager les tissus environnants. Lorsque l’on dispose du robot, c’est lui qui maintient l’urétéroscope - le chirurgien le dirige grâce à une petite console. On en retire plusieurs avantages. D’abord, cela réduit la fatigabilité du praticien : il n’a pas à tenir l’urétéroscope pendant plusieurs dizaines de minutes. Il peut ainsi plus facilement regarder les écrans de contrôle sans courir le risque de bouger l’instrument. C’est donc plus sécurisant, à la fois pour le médecin et pour le patient. Ensuite, on gagne en précision. Une fois le calcul ciblé, il suffit de déclencher le laser pour le fragmenter. Comme il ne bouge pas, il n’y a pas de risque de lésion de la muqueuse rénale environnante. C’est aussi plus rapide, on peut traiter des calculs plus gros et en une seule fois. Là encore, le robot va maintenir l’urétéroscope dans la bonne position pour retirer les fragments de calculs, qui seront analysés par la suite."

Pour le patient, le dispositif est également un atout : il lui permet d’être opéré rapidement, de diminuer considérablement les risques d’effets secondaires et de regagner son domicile dans la journée sans suites opératoires particulières. Mais accompagné de précieux conseils pour éviter la récidive.