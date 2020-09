L’exode des boulistes de Roquebrune après une suspicion de Covid-19

Du 13 août au 6 septembre, les clos de pétanque et sport boules de Roquebrune pétanque et de l’union bouliste Carnolésienne (UBC) étaient fermés momentanément par la mairie.

"Suite à une suspicion de cas de Covid-19 à Roquebrune pétanque", précise Maurice Imbert le patron de l’U.B.C.

Depuis la réouverture, les conditions d’accueil sont drastiques à l’U.B.C avec portail fermé, prise de température au pistolet et cahier de présence tenu quotidiennement.

Un redémarrage de l’association qui s’est fait malheureusement dans la douleur pour le président Imbert qui a vu l’exode de ses joueurs de longue.

"On a 170 adhérents", rappelle-t-il dans son bureau, véritable capharnaüm dédié à la discipline. "Ils ne sont pas là tous les jours en même temps, mais on avait une quarantaine de personnes qui venaient régulièrement. À ce jour, j’ai moins de vingt personnes qui fréquentent le clos."

Trentre-trois licenciés ont déserté le club

L’explication de cette désertion, selon Maurice Imbert, est liée au fait que les compétiteurs ont trouvé une "terre d’accueil" durant la récente fermeture.

"Ils ne viennent plus car ils n’aiment pas qu’on leur prenne la température et qu’on leur demande de porter le masque. En fait, le protocole sanitaire est différent d’un club à l’autre, du coup ce sont 33 licenciés habitués à jouer chez nous à la lyonnaise qui ont déserté le club."

Ne souhaitant pas polémiquer, Maurice Imbert est en tout cas dans l’expectative car il ne sait pas s’il retrouvera ses joueurs.

"Je suis allé voir où ils jouent et ils m’ont dit qu’il y a trop de restriction à l’UBC, comme les horaires par exemple plus souples dans leur nouveau club."

Maurice Imbert ne cache évidemment pas sa grande inquiétude quant à l’avenir sportif de l’U.B.C. "On avait très bien remonté la pente, car il n’y a plus beaucoup de clubs comme le nôtre, je ne sais pas si cela va revenir, Dieu seul le sait."

Le président roquebrunois ne souhaite évidemment pas pointer et viser un club en particulier, mais il dénonce l’absence d’harmonie concernant le protocole sanitaire dans les associations, responsable selon lui de cet état de fait.

"Ce qui me chiffonne le plus, ce sont les règles qui ne sont pas les mêmes pour tous les clubs, en 21 ans de présidence, j’avais réussi à constituer une belle équipe de joueurs et depuis la réouverture, je n’ai plus un seul joueur de longue!"

Une situation qui met évidemment le club dans une bien mauvaise posture, regrettable pour cette association emblématique qui regarde l’avenir avec de nombreuses incertitudes...