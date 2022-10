Levothyrox: le laboratoire Merck mis en examen pour "tromperie aggravée"

Cette décision a été accueillie avec satisfaction par les avocats et représentants des associations de victimes.

"Le président de Merck en France a été entendu" mardi au pôle santé du tribunal judiciaire de Marseille, a annoncé le groupe dans un communiqué mercredi et à l'issue de cette audition, la société Merck a été mise en examen "pour tromperie aggravée".

Cette décision est liée aux "modalités d'information mises en place au moment de la transition de l'ancienne à la nouvelle formule en 2017", pour ce médicament prescrit contre l'hypothyroïdie, a ajouté l'entreprise.

Le est utilisé quotidiennement par 2,5 millions de patients en France, selon Merck.

"La juge a écarté les infractions les plus graves --blessures et homicides involontaires et mise en danger de la vie d'autrui--, pour ne retenir que des manquements dans le plan de communication", a souligné auprès de l'AFP l'avocat de Merck au pénal, Me Mario Stasi.

Et l'avocat de rappeler que "Merck a co-construit ce plan de communication avec différents partenaires, des experts et en dialogue avec des associations de patients, et sous l'autorité de l'agence du médicament qui l'a approuvé". Le parquet n'était pas joignable immédiatement.

"C'est un bon médicament"

"La qualité du médicament n'est pas en cause. C'est un bon médicament, meilleur que l'ancien", a-t-il assuré, estimant que le dossier se soldait par "un débat technique sur la communication".