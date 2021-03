Les vaccins Pfizer et Moderna pour les plus de 70 ans dans les centres

Gymnases, palais des congrès et autres salles des fêtes vont donc recevoir ce week-end une foule (enfin, c’est que qui est espéré) de seniors. Ceux résidant en Ehpad et qui le souhaitaient ont normalement tous été vaccinés.

Cette fois, ce sont donc les plus de 70 ans, sans autre condition, qui pourront se faire piquer, qui par des infirmières, qui par des sapeurs-pompiers venus en renfort. Progressivement, la limite d’âge sera abaissée afin que chacun puisse recevoir sa dose.

Comment ça va se passer?

Assez simplement : chaque centre de vaccination va ouvrir des créneaux. La population est invitée à prendre rendez-vous. Rapprochez-vous donc du vaccinodrome le plus proche de chez vous. Certains passent par des plateformes de prise de rendez-vous en ligne. Si vous n’avez pas d’ordinateur ou de smartphone, il est toujours possible de téléphoner. Là encore, peut-être y aura-t-il du monde sur la ligne donc patience.

Quel vaccin?

Cela n’aura échappé à personne, AstraZeneca n’est pas tellement en odeur de sainteté même si l’Agence Européenne du Médicament l’a adoubé la semaine dernière. De toute façon, il n’y a ici pas lieu à discussion puisqu’il a toujours été réservé aux plus de 55 ans, via les généralistes et officines. Les personnes âgées de plus de 70 ans qui se présenteront ce week-end se verront donc injecter du Pfizer ou du Moderna.

On le rappelle, lorsque l’on est vacciné (que ce soit contre la Covid, la grippe, la varicelle, etc.), on peut ressentir certains effets indésirables. Dans l’immense majorité des cas ils sont temporaires et surtout, sont infiniment moins graves que les effets de la maladie elle-même. Lorsque vous vous présenterez dans un centre de vaccination, un soignant vous recevra et vérifiera avec vous l’absence de contre-indication.

Pour vous y rendre, s’il est à moins de 10 km de chez vous, munissez-vous simplement de votre justificatif de domicile, sinon remplissez une attestation dérogatoire de déplacement (idem pour la personne qui vous accompagnerait).