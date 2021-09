Les vaccins contre la Covid-19 sont-ils responsables de dérèglements hormonaux?

Sarah souffre d'endométriose mais, avant le vaccin, son état était stabilisé depuis un an. "Ça a tout déréglé", selon la jeune femme, qui liste d'autres phénomènes anormaux depuis sa deuxième injection: perte de la libido, perte de cheveux importante, acné, sautes d'humeurs.

Un mois après, ses saignements arrivent enfin. Et ne s'arrêtent plus. Pendant 52 jours. "Mes douleurs, déjà très fortes en temps normal, étaient multipliées par mille."

"La gravité des cas est principalement due aux symptômes associés à ces troubles menstruels (syndrome pseudo-grippaux…), assure l'agence dans son suivi . Le type d’effets remonté est très hétérogène (retard de règles, saignements intermenstruels inhabituels et inattendus, saignements abondants)."

Au 30 juillet, date des dernières données disponibles, l'ANSM avait recensé "261 cas de troubles menstruels dont 30 graves" après le vaccin Pfizer et "49 cas dont 6 graves" après Moderna, pour des femmes âgées entre 18 et 83 ans (l'ANSM comptabilise les saignements de femmes ménopausées dans la catégorie des "troubles menstruels").

Concrètement, cela signifie que des cas ont été signalés mais qu'il est encore trop tôt pour établir officiellement de lien de cause à effet.

Comme Sarah, de nombreuses femmes pointent une baisse de la libido, des bouffées de chaleur, une perte de cheveux, de l'acné et des sautes d'humeurs.

La majorité signale des règles abondantes, qui arrivent en avance ou en retard, des saignements plus longs qu'à l’accoutumée, des douleurs accrues et, presque invariablement, une fatigue extrême.

Des histoires similaires circulent sur Internet depuis plusieurs mois, raison pour laquelle nous avons lancé un appel à témoins sur les sites du groupe Nice-Matin. En trois semaines, plus de 1.700 femmes de tout âge ont répondu.

Comment se fait-il que le vaccin contre la Covid-19 puisse influer sur le cycle menstruel? "Il est difficile de relier ces effets aux vaccins, nous n'avons ni le recul ni les études", indique d'emblée la gynécologue Vanessa Srom, basée à Nice.

Elle a néanmoins une hypothèse: "Si je simplifie à l'extrême, les anticorps du système immunitaire réagissent parce qu'il se croit agressé. Le corps se sent en danger, alors il met tout à l'arrêt au niveau hormonal, y compris donc le cycle menstruel qui n'a qu'un but, faire un bébé. Et ce n'est pas une fonction vitale, surtout lorsqu'on se croit malade".

L'abondance des saignements ou leur durée anormale peut s'expliquer par un "phénomène inflammatoire", lié à la production d'anticorps. "Le retard de règles, c'est obligatoirement hormonal", juge la gynécologue.

Elle a été consultée à ce sujet par plusieurs patientes mais, "le temps que le rendez-vous arrive, le problème s'était résolu tout seul".

"Si c'est bien un dérèglement hormonal lié à la réaction du corps face au vaccin, dans la plupart des cas cela se résout au cycle suivant, rassure Vanessa Srom. Si au bout de trois mois, le trouble dure encore, il faut consulter. Évidemment, si les règles sont hémorragiques et que ça devient insupportable, il ne faut pas attendre autant!"

Études d'envergure aux Etats-Unis

Comment est-ce possible que des femmes ménopausées ou qui prennent une contraception hormonale bloquant les règles se mettent à saigner? À ce jour, de nombreuses questions restent sans réponse.

Le Comité d'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance (PRAC) de l'Agence européenne des médicaments a insisté, début août, sur l'absence "de lien de cause à effet établi à ce stade".

Il a demandé des "données supplémentaires" aux laboratoires et "continue à surveiller le sujet" en analysant les déclarations d'effets indésirables et la littérature scientifique disponible.

De l'autre côté de l'Atlantique, le problème est pris au sérieux. Les Instituts américains de la santé (NIH), agences gouvernementales des États-Unis, ont annoncé le 30 août allouer 1,67 million de dollars pour rechercher des liens potentiels entre vaccination contre la Covid-19 et menstruation.

Cinq études bénéficieront de ce financement et incluront entre 400.000 et 500.000 participants, dont des adolescents, transgenres et personnes non-binaires.

"Notre objectif est d'apporter des informations aux personnes menstruées, surtout sur ce qui peut arriver, parce que c'est le plus gros problème: personne ne s'attendait à ce que [les vaccins contre la Covid] affectent le cycle menstruel étant donné que ce n'était pas ce qui était recherché lors des premières études", souligne Diana Bianchi, directrice du NICHD qui finance en partie les études.

Les résultats sont attendus fin 2022.