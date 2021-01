Les Tchèques préparent les chiens pour combattre la Covid-19

Ils reniflent six récipients contenant soit un morceau de tissu imprégné d'odeur de patients atteints de Covid-19, soit de personnes non atteintes, soit des faux échantillons, et doivent désigner celui d'un malade.

"Bon garçon!", s'exclame Lenka Vlachova, une dresseuse de chiens travaillant au sein de la brigade des pompiers de Prague, alors que Renda, un terrier de chasse allemand, s'assoit près d'un échantillon positif, en remuant la queue.

L'équipe de dresseurs qui travaille pendant son temps libre rapporte un taux de réussite de 95% dans les tests de détection.

"L'étude vise à vérifier la capacité des chiens à détecter le Covid-19 et à générer une méthode permettant l'utilisation de chiens dressés pour lutter contre la pandémie", déclare le chef du projet Gustav Hotovy, "La méthode devrait également fonctionner avec d'autres maladies, encore plus meurtrières que le Covid-19".

"En fin de compte, nous devrions être en mesure de détecter un grand nombre de personnes en très peu de temps avec un chien dressé", estime-t-il encore.

Lenka Vlachova a indiqué que la première étude confirmant que les chiens étaient capables de détecter des tissus biologiques attaqués par un virus a été menée aux États-Unis il y a une dizaine d'années.