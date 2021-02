Les symptômes de la Covid-19 peuvent durer des semaines. Un infectiologue décrypte

Symptômes et non séquelles

Lorsque l’on évoque la thématique du Covid long, on parle d’une continuité de symptômes et surtout pas de séquelles. "Dans la majorité des cas dont on parle ici, de personnes qui n’ont pas été hospitalisées, il n’y a pas de séquelles en ce sens qu’on ne constate pas de lésions d’organes, souligne le Dr Chirio. On peut constater une trace sur un scanner mais pas de séquelles fonctionnelles. Il s’agit donc bien de symptômes persistants. D’ailleurs ils sont plus ou moins complexes et on ne peut pas en faire une liste exhaustive tant ils peuvent être variables dans leur type et leur intensité d’une personne à l’autre."