Les sept nouveaux cas de Covid19 à Monaco reviennent presque tous de l'étranger

Pendant quelque temps, on a pu croire que la bataille était gagnée. Et même si le port du masque reste bien respecté sur le territoire monégasque, on sentait bien qu’on était sur le point de baisser la garde.

Depuis plusieurs jours, pourtant, le nombre de cas positifs semble repartir à la hausse : entre le 21 et le 24 juillet, 7 personnes ont été diagnostiquées positives. Dix cas en trois semaines.

Alors, une nouvelle vague est-elle en route ? Les autorités s’avouent sereines. "Il s’agit presque exclusivement de cas importés par des personnes de retour de pays européens, mais aussi extra-européens. Deux d’entre eux étaient de retour d’Afrique" nous confie-t-on de source gouvernementale.

une personne positive à son entrée à l'hôpital

Ainsi, les seules contaminations ayant eu lieu à Monaco proviennent du cercle familial d’une personne de retour de l’étranger.

D’après cette même source, toutes les personnes contaminées seraient asymptomatiques, ou ne présenteraient que très peu de symptômes. D’ailleurs, seule une personne a été hospitalisée. Une hospitalisation qui était prévue pour d’autres raisons, et c’est à l’entrée à l’hôpital qu’elle a été diagnostiquée positive, et gardée en observation.

Aucun patient n’est en réanimation à ce jour.

"Nous sommes assez sereins, mais nous restons extrêmement vigilants" concluent les autorités.

Le gouvernement serait d’ailleurs en pleine réflexion pour modifier les mesures sanitaires actuellement en place, de manière à répondre à l’apparition de ces nouveaux cas.

En attendant les nouvelles mesures, au regard des explications fournies par les autorités, il semble que les mesures barrières obligatoires à Monaco remplissent leur fonction. Le port du masque, par exemple, s’il est contraignant avec la chaleur, reste efficace pour lutter contre les contaminations.