Les règles vont-elles changer pour les Azuréens soignés et hospitalisés à Monaco?

Le 11 octobre à Paris, entre les murs du Quai d’Orsay, les autorités de la Principauté de Monaco et de la France se réuniront pour une commission de coopération afin de débattre sur de nombreux sujets d’intérêt national, liant les deux pays voisins.

À l’approche de ce rendez-vous, le député LR Éric Ciotti s’est inquiété, dans une lettre au ministre français de la Santé et de la Prévention François Braun, d’un projet de disposition qui "figurerait" à l’ordre du jour de ladite commission, "selon lequel la Caisse primaire d’Assurance maladie ne rembourserait plus les actes prodigués aux ressortissants français dans les établissements de santé monégasques sans entente préalable".

Si les accords actuels de la convention franco-monégasque du 28 février 1952 prévoient que les résidents des Alpes-Maritimes peuvent être soignés à Monaco, sans accord de leur caisse d’affiliation, cela pourrait changer si une telle disposition était, à terme, adoptée entre la France et la Principauté.

"Je ne vois pas d’intérêt d’y toucher"

Les Azuréens seraient alors contraints, comme les habitants des autres départements français (lire ci-contre), d’obtenir le feu vert de leur caisse d’affiliation, pour une hospitalisation programmée dans les établissements de santé de Monaco: Centre hospitalier Princesse-Grace (CHPG), IM2S ou encore au centre cardio-thoracique.

À l’instar du député Eric Ciotti, le gouvernement princier est partisan du statu quo quant à la potentielle renégociation de la convention franco-monégasque sur la sécurité sociale. « Ce que je vais défendre à la commission, c’est qu’on laisse vivre cette convention telle qu’elle existe. Il y a une véritable complémentarité entre les offres de soins dispensés à Monaco et en France, mais aussi des collaborations et conventions entre les établissements des deux pays, a réagi Christophe Robino, conseiller de gouvernement-ministre des Affaires Sociales et de la Santé, sollicité hier. La convention fonctionne bien et je ne vois pas d’intérêt d’y toucher. La faire évoluer, ce serait du perdant-perdant et cela ne rendrait pas service aux résidents français, notamment ceux des communes limitrophes." Selon les chiffres communiqués par Christophe Robino, 70 % des patients du CHPG sont français. Parmi eux, 98 % proviennent des communes limitrophes de la Principauté.

Lettre restée sans réponse

Le ministre de la Santé monégasque est conscient, toutefois, que des points d’accord doivent être trouvés sur "l’évolution des régimes tarifaires qui sont appliqués aux établissements, lesquels ne sont pas forcément en défaveur de la France. Sachant que l’ensemble des investissements structurels sont supportés uniquement par l’État monégasque, comme la construction du nouvel hôpital, les plateaux techniques, les investissements de santé et un certain nombre de thérapies coûteuses."

Alors pourquoi la France envisagerait de bouleverser cet équilibre? "Je n’en ai aucune idée", admet Christophe Robino, lequel partira en quête de réponses le 11 octobre. Quant à la missive d’Éric Ciotti à François Braun, celle-ci est pour l’heure restée sans réponse.