Les règles à savoir pour se déplacer, se nourrir ou se soigner à Monaco

Ventes à emporter et livraisons



Dans les commerces, celles-ci ne sont pas remises en cause à la suite des nouvelles annonces du gouvernement.

La Sûreté publique doit-elle porter gants et masques ?



A priori, les agents de la Sûreté publique ne porteront pas de masques et gants de protection lors des contrôles à la personne. "La doctrine est de ne pas en faire porter à des sujets sains", explique Patrice Cellario.Aucun cas positif au Covid-19 dans la Force publique ne lui est remonté.

Les pharmacies autorisées à livrer



L’ensemble des officines de la Principauté de Monaco peuvent assurer, de préférence par quartier et selon leur disponibilité, la livraison à domicile des médicaments et autres produits de santé aux personnes isolées à leur domicile.

Les bus en service réduit depuis mercredi soir

Emprunter le bus, c’est encore possible. Mais attention, il ne faut plus se fier aux horaires habituels. Depuis mercredi soir, la Compagnie des Autobus de Monaco a calqué ses horaires de semaine sur ceux de dimanche. Et, de fait, réduit la voilure des passages.

"On passe sur des bus toutes les 20 minutes pour toutes les lignes. Les lignes secondaires, ce sera plus toutes les 25 à 26 minutes", précise Roland de Rechniewski, directeur de la CAM. Le bus de nuit, lui, est purement et simplement retiré de la circulation.

En première ligne, les chauffeurs ont fait l’objet de mesures de protection. "Les usagers ne montent plus dans le bus par la porte avant. On a supprimé la vente de titres de transport à bord et, donc, l’échange de monnaie. Les billets doivent être achetés aux distributeurs. S’il n’y en a pas, on compte sur le sens des responsabilités des usagers pour qu’ils le fassent à leur descente du bus. On veille aussi à éviter la promiscuité en ne faisant pas monter trop de gens", poursuit Roland de Rechniewski.

Suite au confinement décidé par la France, l’affluence s’est faite rare dans les bus de la CAM. "On n’a pas compté plus de 7 personnes à bord dans un bus de douze mètres." Enfin, les bus sont désinfectés tous les jours à l’aide d’un virucide.