Les premiers masques ont été livrés à Beausoleil, la distribution a commencé

Fournis par la Région, le Département et la Carf, ces masques sont en tissu, lavables et réutilisables, accompagnés d’un courrier explicatif et d’une notice d’utilisation.

«Les plus de 70 ans sont les premiers servis. Ils auront chacun un masque dans leur boîte aux lettres, grâce à un partenariat avec La Poste. La semaine prochaine, ce seront les Beausoleillois entre 55 et 70 ans. Puis ce sera le reste de la population d’ici au 11 mai. Quant aux enfants, j’attends les directives de l’Éducation nationale», souligne le maire.

Ces masques lavables sont offerts aux Beausoleillois en marge d’une distribution de masques chirurgicaux à usage unique, qui a démarré la semaine dernière.

Distribution de masques à usage unique

Des masques chirurgicaux sont ainsi remis au marché du centre-ville, mercredi et vendredi de 10 h à 12 h et ce jeudi, au marché des Moneghetti, de 10h à 12h, sur présentation d’une pièce d’identité et d’une autorisation de sortie.

Les personnes présentant des pathologies pouvant développer une forme grave d’infection du Covid-19, selon le Haut Comité de Santé publique, peuvent se rendre à l’accueil de la mairie, munies d’un certificat médical, d’une pièce d’identité et de leur attestation de sortie, afin de récupérer un masque en tissu.

La ville de Beausoleil recevra 19.000 masques supplémentaires, commandés par la Carf, à la demande des maires. Elle organise leur mise à disposition à l’attention de ses résidents, en deux temps.

D’abord, chaque foyer recevra un masque sous pli dans sa boîte aux lettres, avec un courrier précisant les modalités de distribution des masques pour les autres membres du foyer.

Puis, sur présentation de ce courrier, d’une pièce d’identité et de leur attestation de sortie, chacun pourra récupérer les autres masques nécessaires au foyer dans un point de distribution défini par quartier.

Savoir +

La ville rappelle que le CCAS se tient à la disposition des seniors pour tout besoin ou difficulté rencontrée dans leur quotidien. Il est joignable au 04.93.78.93.33 ou par mail : information@ccas-beausoleil.fr