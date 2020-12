Les premières doses du vaccin Pfizer seront administrées ce jeudi à Monaco

Pour assurer la conservation et la livraison du vaccin dans de bonnes conditions, les doses étaient conservées à des températures très négatives : entre -70 et -80 degrés Celsius. A la frontière monégasque, ce sont les motards de la Sûreté publique qui ont pris le relais de leurs homologues français pour escorter le convoi sensible jusqu'au Comptoir pharmaceutique méditerranéen.

Le ministre d'Etat, Pierre Dartout, l'avait confirmé, ce mardi, lors d'une visite du prince Albert II au centre de dépistage à l'espace Léo-Ferré : la campagne de vaccination était imminente.

Elle débutera, donc, ce jeudi dans les résidences pour personnes âgées.

La Direction de l'action sanitaire accompagnera les établissements qui le souhaitent dans leur préparation, notamment dans l'organisation des consultations pré-vaccinales et le recueil du consentement des personnes désirant être vaccinées.

Les vaccinations seront réalisées par une équipe supervisée par un médecin. Deux doses seront administrées à 21 jours d'intervalle. A ce jour, le vaccin Pfizer-BioNTech est le seul homologué par l'Agence européenne des médicaments.

Dès les premiers jours du mois de janvier, les personnes de plus de 75 ans résidant en Principauté ayant fait part de leur souhait d’être vaccinées (1), seront contactées pour un rendez-vous vaccinal à l’espace Léo Ferré.

(1) Un courrier leur a été adressé par le Gouvernement pour les inviter à contacter le Centre d’appel Covid (+377.92.05.55.00) s’ils désirent être vaccinés.