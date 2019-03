Depuis plusieurs jours, dans les sous-sols de l’hôpital, ce petit trésor a été préparé jalousement par tous ces professionnels de la cuisine qui réalisent chaque jour ce qui est le plus difficile : une qualité constante sur une grande quantité, avec régularité.

Comme dans

un palace

Ils ont pris du temps en plus pour travailler les techniques, et élaborer cette surprise pour les patients. En entrée, un millefeuille d’omelette aux blettes et au poivron, qu’on appelle un crespeou provençal, avec un confit de tomate à la marjolaine, suivi d’un suprême de volaille du Gers farci au fromage blanc, aux herbes et à la bresaola, accompagné de légumes printaniers à la vapeur.

Pour finir, un fromage de chèvre farci d’un raisin, sur un chutney pomme rhubarbe au gingembre, et en dessert, une pâtisserie citron vert, noix de coco, et fruits rouges. Vous avez l’impression de lire le menu d’un établissement de luxe ? Rien de plus normal: hier, on servait au CHPG le même menu qu’à L’Hirondelle, le restaurant des Thermes marins de Monte-Carlo.