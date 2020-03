Les pharmacies de Monaco autorisées à livrer à domicile des médicaments. Voici la liste des officines

Le gouvernement princier a communiqué ce mercredi soir la liste des pharmacies de la Principauté (voir ci-dessous) et indique que "l’ensemble des officines de la Principauté de Monaco peuvent assurer, de préférence par quartier et selon leur disponibilité, la livraison à domicile des médicaments et autres produits de santé aux personnes isolées à leur domicile".

Le gouvernement précise également que "les personnes concernées sont invitées à prendre contact avec leur officine du quartier".

Pour rappel, les pharmaciens avaient déjà été autorisés à produire leur propre gel hydroalcoolique pour faire face à la pénurie.

RELIRE. Les pharmacies autorisées à produire leur propre gel hydroalcoolique à Monaco