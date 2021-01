"Les personnes âgées sont responsables" face à la Covid estime une psychologue

Psychologue et psychothérapeute, Marie de Hennezel a rédigé plusieurs ouvrages et anime des conférences de formation à l’accompagnement de la fin de vie en France et à l’étranger. Selon elle, certains seniors sont déjà en auto-confinement.

Les seniors doivent-ils avoir un déclic pour s’auto-confiner?

Il a déjà eu lieu, le déclic. Je trouve les propos de Jean-François Delfraissy infantilisants. Les personnes âgées se savent fragiles, ça fait longtemps qu’elles s’auto-confinement.



Elles ne sortent pas, elles font très attention et ne voient pas leurs petits-enfants... Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont l’âge de Monsieur Delfraissy (72 ans) et qui sont robustes. Je ne vois pas pourquoi elles s’auto-confineraient. Elles savent si elles sont fragiles ou non en relation avec leur médecin traitant. ça suffit, ces propos injustes autour d’une discrimination des personnes âgées. Elles sont responsables.

Un confinement général est plus facile à digérer?

ça ne change rien pour ces personnes, ça risque surtout de compliquer la chose. En auto-confinement, elles peuvent être aidées par des proches. Si on doit remplir une attestation à chaque fois qu’on veut apporter les courses d’une personne âgée, c’est plus compliqué...

Quels sont les risques?

Quand on s’auto-confine, on reste en lien avec les gens proches. Mais dans les Ephad, si on vient à interdire les visites comme au printemps, ce sera gravissime. Ce sont des mesures inhumaines. Il faudra être vigilant sur ce qu’implique un confinement général.