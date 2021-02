"Les patients suivis pour cancer sont les laissés pour compte de la vaccination": un oncologue azuréen crie au "scandale"

Ils sont ultra-prioritaires pour la vaccination selon les recommandations récentes de l’Institut national du cancer (INCA). Et pourtant ils sont confrontés depuis 8 jours à l’annulation de leurs rendez-vous pour vaccination contre la Covid.

Les malades sous chimiothérapie ou immunothérapie constituent une population à risque élevé de formes graves de cette maladie. "D’autant plus s’ils présentent d’autres facteurs de risque comme l’âge", souligne le Dr Jérôme Barrière, oncologue à la polyclinique Saint-Jean de Cagnes-sur-Mer.

Depuis plusieurs jours, ce spécialiste alerte les instances, tape à toutes les portes pour essayer de dénouer une situation qu’il qualifie de "scandaleuse".

Il ne décolère pas : "Depuis plus d’une semaine, nous ne pouvons plus vacciner nos malades sous chimiothérapie, nous annulons les rendez-vous, nous ne bénéficions d’aucune information... On nous dit que des doses seront peut-être disponibles jeudi, mais nous ignorons combien seront livrées. Les patients atteints de cancer sont actuellement les laissés pour compte de la stratégie vaccinale !"

La clé pour revivre avec leurs proches

Une situation d’autant plus désespérante que cette population dans son immense majorité est très demandeuse de cette vaccination, comme cet oncologue a pu le montrer suite à une étude conduite en partenariat avec quatre centres (1).

"La situation crée une grande frustration parmi les patients déjà affaiblis tant sur le plan physique que moral, par la maladie et les traitements. Avec une temporalité modifiée en raison de leur maladie grave, ils voient en la vaccination la clé pour revivre normalement avec leurs proches le plus rapidement possible. Cela fait déjà 10 mois que la plupart se sont autoconfinés, ayant bien compris qu’ils étaient à haut risque de forme grave de Covid en raison de leur pathologie et des traitements immunosuppresseurs. Hier encore, j’avais une patiente qui pleurait au téléphone après que son rendez-vous pour recevoir la première dose a été annulé. Pour elle, la vaccination, c’est la possibilité de renouer des liens avec sa famille, ses petits-enfants en particulier, alors que son cancer et les fragilités associées l’obligent à vivre recluse."

Désorganisation générale

Du 18 janvier au 26 janvier, 71 patients suivis à la polyclinique Saint-Jean ont reçu la première dose.

"Mais depuis le 27 janvier, tout a été stoppé sans sommation. Nous avons dû annuler, faute de doses, 48 rendez-vous et c’est encore 94 patients en attente que nous nous apprêtons à informer qu’ils ne pourront être vaccinés. Sans possibilité de leur proposer de dates ultérieures. Nous n’avons aucune visibilité… C’est désespérant."

Cette situation, l’oncologue la regrette d’autant plus qu’avec ses confrères oncologues du département, il avait tout mis en place pour les malades du cancer vaccinés bénéficient d’un suivi étroit.

"Avec le Centre Antoine Lacassagne, la clinique Saint George, et le centre azuréen de cancérologie de Mougins, nous avons monté un Observatoire ; l’objectif est d’évaluer la présence d’anticorps protecteurs contre le coronavirus chez les malades vaccinés - mais aussi chez ceux qui ont fait la maladie. Si on est confiants sur le plan de la tolérance, on manque de données sur l’efficacité, les essais conduits par les laboratoires pharmaceutiques qui produisent les vaccins n’ayant pas évalué leur efficacité chez cette population. On craint notamment que certains traitements de chimio ou immunothérapie diminuent l’efficacité vaccinale et impose par exemple d’accroître le nombre de rappels."

Comment sortir de l’impasse ? L’oncologue cagnois n’a pas vraiment de réponse. Mais il pointe des erreurs stratégiques : "L’État a créé deux filières d’approvisionnement, l’une via la préfecture ou la métropole pour le public de plus de 75 ans dans les centres de vaccination, l’autre pour les « personnels de santé », Ehpad, et personnes « prioritaires » suivis pour cancer, ce qui concourt encore plus à la désorganisation générale.... Il reste que sachant la situation épidémique très inquiétante dans notre département, il est inadmissible et même scandaleux de laisser cette population dans l’attente, sans aucune information de la part des autorités de santé."