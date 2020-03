Les parcs naturels départementaux fermés jusqu’à nouvel ordre

Alors, rassurez-vous, les premiers cités n’ont pas quitté leur grotte ce jeudi matin et ont bien entendu les allocutions successives d’Emmanuel Macron et Christophe Castaner concernant les mesures de confinement, lundi soir.



Oui mais voilà... Comme, parmi celles-ci, il est dit qu’il est possible de "faire un peu d’activité physique [mais sans retrouver, là encore, des amis ou des proches]" ou encore que l’"on peut toujours faire du sport avec parcimonie [...] on pourra prendre l’air, mais certainement pas jouer un match de foot", forcement, certains se sont posé des questions.

Petite "exception" à Estiennes d’Orves

En particulier ceux qui habitent à proximité desdits parcs. Ainsi, mecredi à La Valmasque, plusieurs habitués matinaux se demandaient ainsi s’ils pouvaient, ou pas, se dégourdir les guibolles.

Pour le Département, tout paraît pourtant très clair..."Nous appliquons normalement les mesures du gouvernement, nous explique-t-on. Les communes de Nice ou de Tourrette-Levens ont également fermé parcs et jardins, ce n’est pas propre au Département."



Lieux de rassemblement par excellence, compliqués à soumettre à une surveillance accrue - par exemple, l’Estérel s’étend sur 959 hectares - les parcs naturels départementaux sont, donc, fermés jusqu’à nouvel ordre.



Avec une petite exception, si on peut la qualifier ainsi: "Les personnes dont les habitations se situent au cœur du parc d’Estiennes d’Orves [Nice] ont des accès spécifiques, via des accès de service qu’ils peuvent utiliser, pour entrer et sortir. C’est le seul parc dans ce cas."



Ce qui, vous en conviendrez, tombe sous le bon sens. Reste que, pour les temps qui courent, la précision n’est peut-être pas si futile...

Les sites concernés

Jusqu’à nouvel ordre, il est impossible de pénétrer dans les parcs suivants: La Brague (Antibes, Biot, Valbonne), le Cros de Casté (Roquebrune-Cap-Martin), la Grande Corniche (La Trinité, Villefranche-sur-Mer, Èze, La Turbie), l’Estérel (Théoule-sur-Mer, Mandelieu-la-Napoule), le lac du Broc, l’Estéron (Roquesteron, La Roque-en-Provence), Estiennes d’Orves (Nice), le Paradou (Vallauris Golfe-Juan),

le Plan des Noves (Vence), la Pointe de l’Aiguille (Théoule-sur-Mer), les Rives du Loup (Cagnes-sur-Mer, Villeneuve-Loubet, La Colle-sur-Loup), les Rives du Var (12 communes le long du fleuve), Roquevignon (Grasse), le San Peyre (Mandelieu-la-Napoule), le Sinodon (Roquefort-les-Pins), l’Ubac Foran (Menton), Vaugrenier (Villeneuve-Loubet),

La Valmasque (Valbonne, Mougins) et Le Vinaigrier (Nice, Villefranche-sur-Mer).