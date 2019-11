Le Ministre d’Etat Serge Telle a remis les médailles d’honneur du Centre hospitalier Princesse-Grace, hier au musée océanographique, en présence de Didier Gamerdinger, conseiller de gouvernement-ministre des Affaires sociales et de la Santé, André Garino, président du conseil d’administration du CHPG, et de Benoîte de Sevelinges, la directrice de l’hôpital.

«Nous sommes ici réunis pour parler de l’hôpital, de notre hôpital, de son accueil, des soins que l’on y prodigue et des soins que l’on y reçoit, puisque nous avons tous été, nous sommes tous, nous serons tous bénéficiaires de vos services, a souligné le Ministre d’Etat dans son discours. Notre hôpital, c’est vous. C’est pourquoi je suis particulièrement heureux de rendre hommage à l’engagement et à la fidélité qui vous animent, jour après jour, dans l’accomplissement de vos missions, depuis vingt, vingt-cinq et parfois même trente ans.»

Voici les récipiendaires 2019.

Virginie Agnese. Geneviève Allavena. Catherine Amadei. Patrick Angiolini. Christian Baudie. Brigitte Bonfante. Josiane Campagna. Muriel Ciquet.

Patricia Cognier. Robert Cotton. Sylvie Damiot. Isabelle Delichere. Marie-Charles Dentes. Emmanuelle Diaz. Aline Drame. Ahmed El Mouktafi.

Annick Fontana. Christian Franchet. Sophie Gontier. Sylviane Haeckler. Isabelle Herget. Renato Isoardi. Laurence Lagneau. Philippe Laurent.

Nathalie Leffy. Véronique Lelasseux. Pascale Lequien. Lucie Liguori. Chantal Loubaresse. Emmanuel Massenet. Nathalie Massenet. Olivia Mazet.

Valérie Million. Denys Negrel. Nathalie Papasergio. Didier Razafindralambo. Nathalie Renaudo. Jean-Louis Revelli. Pierre Roggi. Patricia Rubino.

Gilles Sellem. Jean Tiriou. Joëlle Tomatis. Sandra Virgili. Béatrice Zarras.

Solange Agosta. Michel Arnold. Jean-Marc Ballestra. Sandrine Caby. Angéla Carbone. Nathalie Cartel. Fabienne Delahaye. Patrick Domange. Thierry Giannini. Corinne Giraud. Sophie Jaffrelot. Valérie Jochmann. Franck Joiris. Cécile Mastrorizzi. Bénédicte Molac. Véronique Monteron. Valérie Musso. Paul Orefici. Stéphane Pratali. Corinne Retali. Manuel Teixeira Dos Santos. Nathalie Vankemmel. Thierry Verdier. Chrystel Vola.

Hacène Bezegouche. Stéphane Borde. Arnaud Bour. Vanessa Bourjac. Frédéric Cencini. Sophie Dal Corso Pivetta. Michel Di Franco. Sandra Donges. Sandrine Ducret. Mohamed Hammad. Isabelle Jully. Laurence Lafon. Marina Lorre. Séverine Martin. Sonia Nafir. Raymond Nedjar. Jean-Luc Schutz. Virginie Testini. Carine Valadie.