Les infirmiers demandent à être mieux associés à la vaccination

Les infirmières et infirmiers libéraux se sentent mis de côté et pour cause. Pharmaciens et sages-femmes font partie du dispositif destiné à faciliter la vaccination massive contre la Covid-19. Ils peuvent procéder à l’injection depuis leur officine ou leur cabinet.

Mais pour les infirmiers, c’est un peu différent, comme le souligne dans un communiqué le SNIIL (Syndicat national des Infirmières et Infirmiers libéraux) : pour l’instant, "ils ne sont habilités qu’à réaliser l’injection après qu’un médecin (ou pharmacien, ou sage-femme) a réalisé l’entretien prévaccinal, reléguant notre profession au simple rôle d’exécutant. Pourtant... la profession infirmière est historiquement impliquée dans la vaccination du fait de ses compétences en matière de prévention."

Le SNIIL rappelle par ailleurs que la profession est habilitée à vacciner contre la grippe sans prescription médicale, les personnes à risque ayant déjà été vaccinées depuis 2008. "En 2013, afin d’assurer ces injections en toute sécurité, nous avons été autorisés à détenir de l’adrénaline injectable permettant de faire face à un choc allergique lors de l’acte vaccinal. Enfin, depuis 2018, la profession infirmière est autorisée à vacciner contre la grippe les patients pour lesquels la vaccination est recommandée, même dans le cadre de la primo injection."

L’organisation s’agace : "Notre profession s’est particulièrement investie dans les centres de vaccination depuis leur ouverture. Devons-nous encore démontrer nos compétences en termes de vaccination ? Alors que la livraison des vaccins s’accélère, et devrait atteindre 5 millions de doses par semaine dès le mois d’avril, comment le Gouvernement compte-t-il assurer la vaccination des concitoyens sans l’appui des 132 000 infirmières et infirmiers libéraux et de leurs remplaçants ? La vaccination sera, en grande partie, réalisée en ville et au domicile des patients. La campagne de vaccination peut-elle réellement se passer des seuls professionnels de santé du domicile, disponibles sur tout le territoire et soumis à la continuité des soins ?"

Le 16 février dernier, le Sniil avait déjà interpellé en ce sens le Ministre des Solidarités et de la Santé dans un courrier. "Depuis aucune réponse... Comment, devant tant de mépris, la profession infirmière qui est mobilisée dans cette pandémie depuis plus d’un an, pourrait-elle encore s’impliquer dans cette crise sanitaire ?" interroge le syndicat.