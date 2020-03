Les grands-parents peuvent-ils garder les petits-enfants pendant l'épidémie de coronavirus?

Si certains vont pouvoir travailler de leur domicile et donc garder un œil sur leurs enfants, d’autres vont se retrouver dans une vraie galère.

Car, en raison de la férocité du coronavirus sur les personnes âgées, il n’est pas toujours conseillé de se rendre chez les grands-parents et donc de compter sur ces derniers pour faire de la garderie.

Le docteur Eric Denis, responsable du service infectiologie à l’hôpital d’Antibes, décrypte cette situation inédite qui fait débat dans de nombreux foyers ces dernières heures : « Il est recommandé aux personnes âgées de plus de 70 ans et/ou comorbides d’éviter les bains de foule et de se mêler à la population, explique-t-il. Il s’agit des personnes les plus à risques pour développer une forme grave de ce virus, même si personne n’est vraiment épargné. »

Docteur Gilardi : « Du cas par cas »

Et de poursuivre : « La fermeture des écoles se justifie car les enfants, même s’ils ne font que des formes très peu symptomatiques, sont des candidats à porter le virus et le disséminer dans les familles. D’où la consigne de limiter les visites aux plus anciens, surtout s’ils ont des facteurs de fragilité. »

Pour le docteur Jean-Philippe Gilardi, responsable du secteur médical à l’OGC Nice, il n’est « pas question d’affirmer que les grands-parents ne peuvent pas garder leurs petits enfants ». « C’est du cas par cas, avance-t-il. Certains grands-parents sont relativement jeunes et/ou en bonne santé. Il y a des facteurs de comorbidité, des pathologies sous-jacentes comme des insuffisances respiratoires, cardiaques qui peuvent être aggravées par une infection, quelle qu’elle soit, d’ailleurs. La contamination a l’air plus agressive avec cette souche-là. C’est pour cette raison qu’on dit de ne pas se rendre dans les EPHAD ou les hôpitaux. »

Et de conclure : « Il faut isoler ces personnes de manière responsable, même si socialement ce n’est pas l’idéal. Je ne conseille pas aux parents de confier leurs enfants à leurs parents si ces derniers ont des problèmes de santé. Par contre, s’ils sont en bonne santé et pas dans un âge avancé, je ne vois pas le problème que cela peut poser, sauf pathologies sous-jacentes, je me répète. »