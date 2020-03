Les fabricants de gel pour les mains tentent de faire face au boom de la demande

"Le standard explose. Ce matin on a eu des écoles, des mairies, les transports en commun Keolis: ils veulent tous du gel. On est assaillis", explique Muriel Jehanne, responsable du standard des laboratoires Gilbert à Hérouville-Saint-Clair dans l'agglomération de Caen.

L'entreprise familiale, qui dessert principalement les pharmacies et les hôpitaux, produit actuellement 80.000 à 100.000 flacons en plastique de gel hydroalcoolique par jour sur trois sites à Hérouville, Falaise (Calvados) et Plouedern (Finistère), précise à l'AFP Dominique Lecomte, son directeur général adjoint.

"Avec l'épisode H1N1, nous avions eu une augmentation considérable de la production, mais ce que l'on vit aujourd'hui c'est sans commune mesure", ajoute M. Lecomte.

Gilbert, qui se présente comme le numéro deux des gels hydroalcooliques vendus en pharmacie en France, vient d'en écouler 1,7 million en six semaines, contre 800.000 au cours des douze mois de 2019.

Un rythme qui contraste avec la pénurie affichée par nombre de pharmaciens. "On n'en a plus depuis samedi où on en a vendu une vingtaine dans la journée", explique l'un d'entre eux installé à quelque cinq kilomètres de l'usine Gilbert.

"Avec 20.000 pharmacies en France, si on en vend dix chacun par jour, il faudrait en produire 200.000" quotidiennement, relève ce propriétaire d'une petite pharmacie de quartier. Quant à fabriquer la recette diffusée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), "on n'a pas le droit", ajoute-t-il.

Cinq fois plus qu'en 2019

Pour faire face à la demande, Gilbert a augmenté ses effectifs d'une trentaine de personnes, principalement des intérimaires, est passé du deux-huit aux trois-huit et envisage de produire le samedi. Il pense qu'il aura produit 4,2 à 4,3 millions de ces flacons sur cinq mois d'ici à la fin mai, soit cinq fois plus que sur toute l'année 2019.