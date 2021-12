"Les enfants aussi sont des citoyens", cet oncologue de la Côte d'Azur défend la vaccination

Vous êtes oncologue. Quelle légitimité à votre prise de position?

Je suis certes oncologue, mais j’ai publié plusieurs articles scientifiques sur Covid et immunodépression. Par ailleurs je suis papa de deux enfants de 7 et 10 ans, donc personnellement concerné par le sujet .

Les formes graves chez les enfants sont extrêmement rares. L’argument altruiste -les vacciner pour protéger les plus fragiles- a du mal à être entendu, d’autant qu’on a très peu de recul concernant la vaccination des enfants. Comprenez-vous les réticences des parents ?

Bien sûr que je les comprends. Les parents se disent : s’il arrive quoi que ce soit à mon enfant après la vaccination, je m’en voudrais toute ma vie; en ne faisant pas ce choix, je préviens ce risque.

Mais on évoque le manque de recul sur le vaccin : quel recul a-t-on sur la maladie elle-même ?

Je voudrais revenir sur la notion de vaccination altruiste. Même s’il est vrai que la maladie est très rarement grave chez les enfants, il reste que plus de 90 enfants âgés de 5 à 11 ans -dont une majorité n’ont pas de comorbidités- sont aujourd’hui hospitalisés pour ce motif. Et ce chiffre augmente. Par ailleurs, une étude anglaise conclut à un taux de 3 à 5 % de Covid long parmi cette population, avec de la fatigue persistante, des troubles de la concentration et de l’apprentissage.

Plus proche de nous, à l’hôpital la Timone à Marseille, des médecins ont mis en évidence un hypométabolisme cérébral chez des enfants, similaire à celui observé chez des adultes. Autre élément important à prendre en compte : les 5-11 ans sont la classe d’âge aujourd’hui la plus touchée. Et les exclusions scolaires, au motif de plusieurs cas positifs dans une classe, se multiplient, avec l’impact que l’on imagine. Enfin, et là, effectivement, cela relève de l’altruisme : oui, les enfants sont aujourd’hui un des moteurs de l’épidémie et une source de contamination intrafamiliale, d’autant plus préoccupante que dans le foyer, il y a des parents, des grands-parents chez lesquels le vaccin est inefficace (personnes immunodéprimées…). Les enfants sont des citoyens comme les autres, ils participent eux aussi à la marche d’un pays.

Cet argument de la vaccination qui prévient la transmission est largement battu en brèche.

Il est systématiquement opposé que le vaccin ne protège pas de la contamination, avec pour preuve cette 5e vague, malgré une vaccination massive.

C’est partiellement vrai ; si l’immunité de masse reste une chimère, une personne vaccinée, enfant inclus, est moins à risque de transmettre, dans la mesure où il y a moins de symptômes, et sur une durée plus courte, donc moins de virus excrétés.

On évoque le volontariat. Seriez-vous favorable à aller plus loin ?

Non, ce n’est pas envisageable dans le contexte actuel, et sachant combien en France, on est réticent vis-à-vis de la vaccination des enfants -ce qui n’est pas le cas dans de nombreux autres pays où les sociétés de pédiatrie se sont clairement positionnées en faveur de ce vaccin. Il faut expliquer, faire de la pédagogie.

Quid des effets indésirables ? Ne doivent-ils pas être pris en compte ?

Bien sûr qu’on doit les prendre en compte. On ne nie pas ainsi le risque de myocardite chez des garçons âgés de 16 à 18 ans, qui a même fait l’objet de publications. Mais concernant les plus jeunes, c’est un tiers de la dose administrée aux plus de 12 ans qui leur est injectée. Six millions de jeunes américains ont été vaccinés, et aucun cas de surtoxicité de type myocardite n’a été rapporté.

Tout résoudre aujourd’hui avec la vaccination des enfants, n’est-ce pas un peu simple ?

La vaccination est nécessaire mais pas suffisante. On peut déplorer en particulier que des efforts n’aient pas été faits -ou de façon très inégalitaire sur le territoire- pour traiter l’air dans les classes. Même si c’est très coûteux, c’est un investissement pour l’avenir. Je plaide pour la fermeture anticipée des écoles, dès la semaine prochaine, comme c’est le cas en Belgique. En prenant la décision aujourd’hui, on laisserait le temps aux parents de s’organiser. Et on protégerait les fêtes de Noël.

Il faut comprendre que même si la vaccination des plus jeunes se met en route rapidement, les effets bénéfiques ne pourront être mesurés avant février mars.