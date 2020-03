Les déplacements réduits au strict minimum pour 15 jours en France, annonce Macron

Face à l'accélération de l'épidémie de coronavirus en France, Emmanuel Macron s'adresse aux Français ce lundi soir alors que les médecins sonnent l'alarme et que montent les spéculations sur un confinement du pays qui tourne de plus en plus au ralenti.

"Dès demain midi et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits", a annoncé le président de la République lors de son discours. "Les regroupements extérieurs et les réunions familiales ne seront plus permises" a-t-il ajouté. "Seuls doivent demeurer les trajets nécessaires pour aller faire ses courses, distance d'au moins un mètre, les trajets nécessaires pour se soigner, pour aller travailler quand le travail à distance n'est pas possible." Emmanuel Macron qui a fustigé l'attitude de personnes qui ne respectent pas les règles de confinement. "A tous ceux qui ont bravé les consignes, non seulement vous ne vous protégez pas vous, mais vous ne protégez pas les autres. Même si vous ne présentez pas de symptôme, vous risquez de mettre en danger les autres".

