Les chenilles des pins de retour à Monaco et Cap-d’Ail : soyez prudents avec vos animaux !

Depuis ce jeudi, à Cap-d’Ail les services techniques posent des sacs de sable et de terre, parfois dotés de phéromone. Ces sacs récupèrent les chenilles qui tombent, les empêchant d’entrer en contact avec le public et les chiens. (Photo A.-S. C).

Prudence, les chenilles processionnaires font leur grand retour! Pouvant mesurer jusqu’à 40 millimètres de long, dotées d’un corps parsemé de taches rouges et le ventre jaune, elles sont recouvertes de poils de soies allergisants pour l’homme et l’animal. À Monaco, leur présence aux pieds des pins du Port Hercule, dans les jardins de l’Unesco ou encore dans le quartier du Monte-Carlo Beach Club, a interpellé plus d’un résident.

Depuis jeudi, des photos de ces insectes tombés des arbres sont régulièrement postées sur les réseaux sociaux. Les internautes appellent à la vigilance, et particulièrement à celle des propriétaires de chiens qui promènent leur animal à ces endroits. Le contact avec ces petites bêtes pouvant leur être fatal dans certains cas. (lire ci-contre)

"Il est vrai qu’il faut être attentif lors de la promenade du chien en cette période, précise le docteur Basson-Blanchi, de la clinique vétérinaire de Fontvieille. Les chiens, tout spécifiquement les chiots et les gros chiens, ont tendance à mettre dans la bouche ces chenilles. Les poils urticants, qui sont un poison surtout pour l’animal, provoquent un œdème de la langue. Si elle n’est pas soignée à temps ou de la bonne manière, la langue devient alors nécrosée. La nécrose est irréversible. S’il s’agit d’un petit bout de langue en moins, ce n’est pas bien grave, mais si la nécrose prend toute la place, l’animal se trouve dans l’incapacité de se nourrir." Il faut alors alimenter le chien par sonde. "Ce qui n’est pas tenable dans le temps." Dans ces cas-là – "ce ne sont pas les plus courants fort heureusement", l’euthanasie est inévitable.

Des traitements préventifs

À Monaco, 180 pins ont été traités par la direction de l’aménagement urbain. Ce traitement biologique, qui se veut avant tout préventif, consiste à lutter contre ces chenilles par pulvérisations à base de Bacille de Thuringe. "Il s’agit d’une bactérie qui est un insecticide naturel spécifique des chenilles: non toxique pour l’homme et les animaux, il est aussi respectueux des insectes auxiliaires tels que les coccinelles ou les abeilles", détaillait le service de l’aménagement urbain au moment du traitement qui s’est tenu dans plusieurs quartiers de Monaco entre les 28 novembre et 1er décembre. Mais la prolifération de chenilles semble plus conséquente cette année.

Près de Monaco, la commune de Cap-d’Ail n’est pas épargnée par ce pullulement soudain. Marc Traphagen, adjoint au maire, dédié aux espaces verts, parcs publics et aménagement de loisirs, a mis en place un traitement d’urgence depuis jeudi. "Nous avons été surpris par leur profusion soudaine cette semaine. Habituellement, elles arrivent en avril. Le redoux des températures, anormalement hautes pour la période, peut expliquer le phénomène. Pris de court, nous faisons l’ambulance."

Des sacs qui cerclent les troncs posés en urgence

Les agents des services techniques de Cap-d’Ail sont sur le front depuis hier. Une centaine de sacs a été posée sur le tronc des arbres. Cerclés, ces contenants, qui renferment un mélange de sable et de terre, retiennent les chenilles qui tombent des pins et elles y meurent. "À d’autres endroits, pour parer au plus urgent, nous avons coupé les branches à hauteur d’homme et nous les avons immédiatement brûlées."

Ainsi, les espaces Marquet, Beaverbrook et Sacha-Guitry, et les jardins près des écoles et de la gendarmerie ont été traités. "Nous souhaitons être prêts pour la rentrée des classes et les sorties du week-end à venir."

Egalement, depuis ce vendredi après-midi, une société mandatée par la commune est au chevet de l’espace Alain-Prado et les lieux de promenade à proximité de la Tête de chien. "Là, nous y projetons un produit écologique. Nous luttons contre les chenilles à l’aide de la Bacille de Thuringe." Cap-d’Ail espère avoir maîtrisé la situation avant la fin du week-end.