Les candidats à la vaccination anti-covid de plus en plus nombreux dans les Alpes-Maritimes

Ce mercredi, 18.000 habitants de la Métropole de plus de 75 ans [en fait, cela inclut aussi ceux qui ont 74 ans mais qui auront 75 ans en 2021, Ndlr] étaient déjà inscrits sur les quelque 80.000.

Le département des Alpes-Maritimes compte, en tout, 135.000 personnes de plus de 75 ans. Toujours dans la métropole niçoise, 12.000 personnes entre 65 et 74 ans ont rempli le formulaire. 10.000 environ chez les 50-65 ans et aux alentours de 6.000 pour les moins de 50 ans.

Les répartitions par communes collent au nombre d’habitants. Les plus grosses communes ont le plus d’inscriptions. En deuxième position, on retrouve normalement Cagnes avec 2.700 inscrits, dont 1.190 de plus de 75 ans. Ensuite, viennent Saint-Laurent et Vence avec près de 1.400 formulaires enregistrés.

Aux alentours des 40-45% in fine

La Métropole estime que la "montée en puissance" va se poursuivre, notamment grâce au bouche-à-oreille.

"Lorsque les personnes encore réticentes auront quelqu’un dans leur entourage qui se sera fait vacciner et qu’elles verront que tout va bien, ça va les inciter", estime la directrice de l’agence sanitaire métropolitaine.