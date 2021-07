Les boîtes de nuit autorisées à rouvrir dès samedi à Monaco

Au terme d'une réunion entre le prince Albert II et le ministre d'Etat, Pierre Dartout, ce jeudi, le gouvernement monégasque vient d'annoncer "de façon encadrée et contrôlée, la reprise des activités de danse et d’animation musicale pour les restaurants concernés et les établissements de nuit". Les tablées des restaurants s'élargissent également