"Les bipolaires sont des guerriers et des guerrières, il faut du courage pour se relever et repartir"

Elle fait appel à un centre médico-psychologique. "Avec l'aide du docteur Giordana, je me suis installée dans un appartement thérapeutique. Puis on a mis en place un suivi avec un psychiatre, une psychologue, et une infirmière référente. Il m'a fallu dix ans pour me stabiliser, j'espère que certains mettront moins de temps. Dans mon parcours j'ai eu la chance d'être entourée de belles personnes."

Un livre suscite chez elle un déclic. "En lisant Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan, où elle raconte la vie de sa mère bipolaire, j'ai pris conscience que cette maladie m'enfermait dans une forme d'égoïsme. Je ne regardais pas ma fille et sa souffrance. Alors, j'ai tout mis en place pour qu'elle n'ait plus ce poids sur les épaules."

Elle évoque aussi le regard des autres, la peur que suscite la maladie. "On est stigmatisé, et chaque fois qu'un faits-divers implique une personne bipolaire c'est précisé, du coup ça entretient cette crainte. Nous ne sommes pas plus violents voire moins que la moyenne de la population. On est très souvent en souffrance, et on se fait du mal à soi-même. Par les risques qu'on prend en phase maniaque, mais aussi souvent en raison de problèmes cardio-vasculaires, on a 10 à 15 ans d'espérance de vie de moins que les autres."

Son couple ne résiste pas. "En général, quand la maladie se déclare on perd tout, son conjoint, son emploi. Je me suis retrouvée sans travail, sans revenu. J'alternais les phases maniaques et dépressives."

Au bout d'un mois, le diagnostic tombe. "On m'a dit que j'étais maniaco-dépressive. Il y a 20 ans, on ne disait pas bipolaire. Ma fille, qui avait 15 ans à l'époque m'a beaucoup aidée, elle a dû grandir d'un coup. Après 3 semaines en hôpital psychiatrique, j'ai été lâchée dans la nature. Il y avait une moins bonne prise en charge à l'époque."

"On est des guerriers et des guerrières, parce qu'il faut du courage pour se relever et repartir." Elle raconte son "combat".

La reconstruction

"C'est impossible d'avoir une vie normale si on ne se responsabilise pas. J'ai voulu être acteur pour ne pas subir: je me suis informée. J'ai adopté une hygiène de vie rigoureuse. Je mène une vie saine et active."

Je surveille mon sommeil, c'est primordial, car le manque de sommeil déclenche les phases maniaques

"Si je bois, c'est occasionnel et ce n'est pas plus d'un ou deux verres de vin. Je surveille mon sommeil, c'est primordial car le manque de sommeil déclenche les phases maniaques. Maintenant j'arrive mieux à les repérer, quand je commence à partir sur cette phase, que j'ai des idées saugrenues j'alerte l'équipe médicale. Ils me prescrivent une dose plus forte de médicaments. Je fais une psychothérapie avec une psychologue qui m'a aidée à me rétablir. Grâce à elle, je me suis sortie d'une dépression mélancolique. Je ne parlais plus, alors elle m'a dit d'écrire, sur un cahier. Quand j'ai refait surface je me suis dit "jamais plus". C'était il y a 13 ans. Depuis, je n'ai pas eu besoin d'être hospitalisée."

Elle s'empresse de toucher sa table en bois, avant de poursuivre.

J'ai un trouble mais je ne me réduis pas à ça

"J'espère tenir encore. Je sais qu'il faut éviter les chocs violents, on est fragiles, hypersensibles, mais forts à la fois, parce qu'on se relève. On culpabilise aussi beaucoup dans cette maladie, j'ai culpabilisé d'être malade, une maladie invisible. J'ai aussi éprouvé de la culpabilité et de la honte, en revenant d'une phase maniaque d'avoir fait des choses pas très louables. Et puis il y a ce truc, "le fou", un jour une personne m'a dit: qu'est ce que tu as, tu es devenue folle? "Suis-je devenue folle?""

Véronique marque une pause avant de répondre: "j'ai fait tout un chemin. J'ai une maladie, mais je ne me réduis pas à ça. Je souffre de troubles bipolaires, mais je suis avant tout une personne à part entière."

L'espoir

"J'ai tout perdu, ma maison, mon couple, mon travail, l'argent. Mais, je me suis reconstruite et j'ai essayé d'en faire quelque chose de positif." Après sa rencontre avec Hélène Gabert, co-auteur du livre "J'ai choisi la vie, être bipolaire et s'en sortir," elle décide de créer un espace de rencontre "pour que les personnes souffrant d'un trouble bipolaire ne se sentent pas seules et incomprises."

Il y a bientôt 4 ans, Véronique fonde à Nice l'association "Le Phare des 2 pôles."

Elle attire notre attention sur la citation mise en exergue sur le flyer de son association.

Il y a une force en moi, une volonté farouche qui me poussent vers l'espoir et la lumière".

Elle est signée Yves-Saint-Laurent.

"J'essaie de porter un message d'espoir," dit simplement Véronique. Pour "rompre l'isolement" des patients, elle a mis en place des groupes de parole, en présence d'une psychologue, tous les 1er et 3e lundi du mois. (1)

"Cela permet de mettre des mots sur ses émotions, d'échanger des expériences de vie. J'espère proposer bientôt un rendez-vous le samedi, pour permettre à ceux qui travaillent de participer."

Elle organise aussi pour les quelques 50 membres de son association des rencontres thématiques sur la réinsertion, la santé, le bien-être. Et elle fourmille de nouveaux projets.

"Il y a des femmes, des hommes, des seniors et des jeunes qui ont du talent fou. Comme Camille Fanet, elle a écrit une chanson "Les saltimbanques de l'humeur" qu'elle a postée sur YouTube. Et Erwan a écrit "La complainte du Bipo"."

Pour mettre en valeur ces artistes, "montrer un autre visage de la maladie" elle rêve de monter une "troupe". "Les personnes qui souffrent de troubles bipolaires ont plein de choses à donner." Un timide sourire se dessine sur son visage.

La clé c'est de rompre l'isolement et de garder l'espoir car il y a un aujourd'hui. J'ai appris à vivre davantage dans le présent, et à profiter de beaux moments.

"Dans l'association, il se passe de belles choses, de belles rencontres. Certains retrouvent un travail, un projet, et ça redonne du courage. Je connais une maman en couple qui s'occupe très bien de ses enfants. Mon amie Hélène Gabert est elle aussi mariée avec 2 enfants. On est des guerriers et des guerrières, il faut du courage pour se relever, repartir. Croire que c'est possible, continuer à vivre. Certains ont du mal à penser qu'il y a un après. Mais pendant la maladie, la vie continue. Il faut arriver à trouver un équilibre de vie, apprendre à se connaître et à être vigilant."

"Le traitement ce n'est pas que les cachets, pour certains ce sera aussi le sport, le yoga, la méditation pleine conscience... La clé c'est de rompre l'isolement et de garder l'espoir car il y a un aujourd'hui." Elle dit avoir appris "à vivre davantage dans le présent, et à profiter de beaux moments."

Elle s'apprête à en vivre un "exceptionnel".

"Ma fille est enceinte, je vais bientôt être grand-mère."

(1). Le Phare des 2 pôles: contact mail: lepharedes2poles@outlook.fr

Contact. Tél: 06.74.36.13.67.