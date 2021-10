Les autotests ne seront plus valables pour obtenir un pass sanitaire à partir du 15 octobre

Le ministère de la Santé a annoncé, vendredi 8 octobre que les autotests, même supervisés par un professionnel de santé, ne seront plus valides pour obtenir un pass sanitaire.

"Ce dispositif avait en effet été déployé temporairement au cours de l’été, afin d’accompagner l’extension de l’utilisation du passe sanitaire"​, justifie le gouvernement qui veut, par ces mesures, inciter les 7,5 millions de Français qui n’ont pas franchi le pas à se faire vacciner.

Quant aux autotests réalisés sans supervision, ils restent accessibles pour un suivi individuel mais ne donneront toujours pas accès au passe sanitaire.

Pour rappel, les tests antigéniques et PCR dits de confort ​ne seront plus remboursés pour les personnes majeures non-vaccinées, ne possédant pas d’ordonnance, n’étant pas été infecté au Covid-19 dans les six derniers mois ou n’ayant pas été déclarées cas contact, à partir du 15 octobre.

Les tests réalisés en vue d’obtenir un passe sanitaire, deviendront payants.