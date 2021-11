L'épidémie de bronchiolite se propage en région PACA

Après une année blanche due au Covid, aux confinements et au respect des gestes barrières, l'épidémie de bronchiolite, que les médecins avaient estimée être forte cette hiver, revient et se propage pour la troisième semaine consécutive en région PACA. Celle-ci touche désormais quasiment toute la métropole (12 régions sur 13).

Dans son point hebdomadaire sur cette maladie respiratoire qui touche les bébés, l'agence Santé publique France note une "poursuite de l'augmentation forte des indicateurs de surveillance de la bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans". En Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'ARS Paca indique dans sa veille que les appels à SOS Médecins pour des cas de bronchiolites ont bondi depuis trois semaines, tout comme l'activité dans les services d'urgences.

Dans le détail, l'ARS PACA indique qu'en date du 31 octobre, 3.123 enfants ont été pris en charge dans les services d'urgences. Parmi eux, 303 l'ont été pour une bronchiolite soit 11,3% des passages. Même chose pour SOS Médecins qui comptabilisent 658 actes sur des enfants de moins de deux ans parmi lesquels, 42 cas de bronchiolites soit 6,4% des actes.

Maintenir les gestes barrières

Courante et très contagieuse, la bronchiolite provoque chez les bébés une toux et une respiration difficile, rapide et sifflante. La plupart du temps bénigne, elle peut toutefois nécessiter un passage aux urgences, voire une hospitalisation. L'hiver dernier, les confinements et les gestes barrières anti-Covid ont contribué à bloquer tous les virus, dont le VRS (virus respiratoire syncytial), responsable de la bronchiolite.

Les enfants ont été moins infectés que d'habitude et sont donc moins immunisés, ce qui laissait donc craindre une épidémie plus forte cette année. Ce phénomène pourrait aussi concerner d'autres virus hivernaux, dont ceux de la grippe ou de la gastro-entérite. De fait et pour éviter la propagation des virus hivernaux, les autorités sanitaires insistent sur la nécessité de poursuivre les gestes barrières (lavage des mains, masques, distance de sécurité).