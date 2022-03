Le vaccin de Novavax désormais disponible à Monaco

Depuis le 31 décembre 2019, date de la première injection en Principauté du vaccin contre la Covid-19, l'Etat monégasque disposait uniquement de doses de Pfizer-BioNTech pour protéger sa population résidente et les salariés contre le virus.

Depuis ce mardi, son Centre national de vaccination, situé à l'Auditorium Rainier-III, propose désormais le vaccin Nuvaxovid du laboratoire américain Novavax.

" C'est un vaccin dit ''sous-unitaire'', à base de protéines qui déclenchent une réponse immunitaire, fait savoir le gouvernement princier dans un communiqué. A noter que le schéma de primo-vaccination de ce vaccin nécessite l’administration de 2 doses, espacées de 3 semaines. Son utilisation n'est, pour l'heure, autorisée que chez les personnes âgées de 18 ans et plus, non vaccinées ou qui ont reçu une seule dose de vaccin, quel qu'il soit, à l'exception du vaccin Janssen. Il ne peut donc être administré comme dose complémentaire. "

Par ailleurs, l'exécutif monégasque invite les personnes qui souhaitent bénéficier de ce vaccin, à signaler leur intention auprès du Centre d’appel Covid-19 au 92.05.55.00, joignable 7/7 jours de 8h à 20h ou en ligne sur le site internet : https://vaccination-covid19.gouv.mc.