"Le vaccin, c’est l’espoir de sortir du tunnel" selon le psychiatre Jérôme Palazzolo

La peur irrationnelle du vaccin surprend. Pourquoi une hostilité de principe ?

On en revient toujours à une balance bénéfice/risque. Actuellement, il circule beaucoup d’informations, pas toutes exactes, sur Internet ou dans les médias. On nous dit que le vaccin a été développé rapidement, certains pensent que les normes n’ont pas été respectées, etc. Sauf que cela ne tient pas. Par définition, un vaccin est conçu pour lutter contre un virus spécifique. Si l’on attendait quinze ans pour étudier celui contre la Covid, soit nous serions tous morts, soit tous immunisés.

Y a-t-il eu un loupé dans la façon de communiquer ?

Un deuxième élément pose problème : finalement, la population qui vise à être protégée par le vaccin est plutôt âgée. Plus on l’est, et plus on présente de facteurs de comorbidité, plus le risque est important. Les gens de moins de 50 ans, sans pathologie spécifique, s’interrogent sur l’opportunité de se faire vacciner. Se disant que, dans le pire des cas, ils vont rester alités pendant quelques jours. Enfin, le complotisme : on va toucher à notre ADN, nous injecter des puces, en j’en passe. Autrement dit, trop d’information abîme l’information. Peut-être est-il difficile de faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui est délirant. S’y ajoute le fait qu’on n’est pas dans la certitude. Confinement, semi-confinement, déconfinement, couvre-feu : concrètement, la logique échappe car on fait face à l’actualité. En gros, on a fait comme on a pu. Ce qui contribue à alimenter un climat d’anxiété assez légitime.

N’y a-t-il pas aussi une forme d’égoïsme ?

Oui, dans le sens où l’on se dit que l’on n’est pas forcément, soi, touché par le virus. C’est aussi ce qui explique le basculement, le but du vaccin étant aussi de protéger les autres.

Que s’est-il passé pour que cela change si vite ?

Première explication, toute simple : la gravité de la maladie. On voit que des personnes sont hospitalisées en réanimation et peuvent mourir ou garder des séquelles. Cela pousse à se faire vacciner. Il y a aussi la dynamique du regret. On se dit : j’ai attrapé le virus, je l’ai transmis à mon épouse ou à mes parents, si je m’étais fait vacciner, peut-être que cela ne se serait pas produit. Ensuite, on s’aperçoit que le ratio bénéfice/risque, encore une fois, est favorable. C’est-à-dire qu’il y a beaucoup plus de risque à contracter le virus que d’effets secondaires liés à l’injection. À partir du moment où l’on prend un traitement, il y a des effets secondaires. Même avec des traitements neutres : c’est l’effet nocebo. Si je vous donne une gélule ne contenant que du sucre en vous prévenant que vous aurez mal à la tête, vous avez 30 % de chances d’avoir mal à la tête. Mais il faut prendre en compte également la notion de bénéfice collectif. Quelque part, on a tous un parent, un grand-parent, un cousin fragile ou un frère malade. Où l’on parle d’une approche altruiste de la vaccination. Je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour protéger les autres.

L’altruisme l’emporte ?

Oui, mais pas seulement. Dans la vaccination, chacun doit y trouver son compte. Sans compter que l’on se fait aussi vacciner pour faire comme tout le monde. Tous les jours, je vois des personnes qui me disent vouloir se faire vacciner, mais en attendant de voir comment les autres réagissent au vaccin. Dernier point, et non des moindres, tout le monde en a assez de se trouver confiné, à ne pas pouvoir sortir, sans restaurant ni cinéma. Le vaccin, c’est aussi l’espoir de sortir de ce tunnel. D’où cet élan à la fois individuel et collectif. Ne serait-ce que dans ma consultation, autant il y a un mois, 60 à 70 % de mes patients ne souhaitaient pas se faire vacciner, autant aujourd’hui, la dynamique est lancée.