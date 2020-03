"Le taux de mortalité reste bas": cet infectiologue azuréen veut rassurer sur l'épidémie de coronavirus

Comment envisagez-vous l’évolution de la situation ?

Les nouvelles en provenance d’Italie ne sont pas rassurantes. L’épidémie continue de progresser avec un taux de mortalité non négligeable, environ 3 % soit sensiblement supérieur à celui observé pour la grippe saisonnière. On s’attend à ce que le nombre de cas grimpe aussi sur notre territoire.

Quid des mesures de confinement ? Sont-elles toujours d’actualité ?

Les nouvelles recommandations sont moins strictes vis-à-vis des personnes qui viennent des zones à risque. Mais tout peut changer tous les jours, avec surtout un distinguo entre les personnes qui présentent des symptômes et celles qui sont asymptomatiques. Dès que l’on présente des signes d’infection par Covid-19, surtout si l’on vient de zones cluster (région de l’Oise, Morbihan, Mulhouse…), où le virus circule de façon active, il faut se signaler.

Qu’est-ce qui distingue cette épidémie des autres épidémies que nous avons connues dans un passé encore récent, comme l’épidémie du virus Ebola ou la grippe H1N1 ?

Elle est très différente de l’épidémie d’Ebola à différents niveaux : le coronavirus se transmet par voie aérienne, contrairement à Ebola. Et surtout dans le cas d’Ebola, il n’y a pas de contamination possible pendant la phase asymptomatique. Dans le cas de Covid-19, même des personnes asymptomatiques pourraient transmettre le virus. Concernant la grippe H1N1, elle a fait effectivement très peur au départ, parce qu’il s’agissait du même virus que la grippe espagnole qui a tué énormément de personnes en 1918. Mais, avec le temps, il est apparu qu’elle était peu mortelle. Par ailleurs, H1N1 touchait surtout des jeunes et des femmes enceintes. Alors que Covid-19 frappe surtout les sujets âgés présentant des comorbidités (maladies associées).

Sait-on pourquoi les jeunes sont moins touchés par cette épidémie ?

Personne ne sait aujourd’hui répondre à cette question. On ne peut qu’émettre des hypothèses : la réponse de leur système immunitaire est-elle différente ? Ce qui tue le plus dans ce type d’infection, c’est souvent une réponse inflammatoire très importante, aussi appelée cascade cytokinique. Cette réponse immunitaire aberrante est responsable de graves complications. Aujourd’hui on a très peu de données à ce sujet chez les enfants.

Quid des traitements ?

Contrairement à la grippe, contre laquelle on dispose d’antiviraux comme le Tamiflu, il n’y a pas de traitement antiviral identifié pour le coronavirus - même si des molécules sont à l’étude. Et les antibiotiques ne servent à rien. La plupart des personnes infectées guérissent assez rapidement et spontanément, après avoir manifesté des symptômes similaires à ceux de la grippe - voire beaucoup plus discrets ; parfois l’infection se traduit par un simple rhume. Malheureusement, parfois, l’évolution est plus défavorable, avec l’apparition d’un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA). C’est une situation extrêmement grave qui justifie un transfert du patient dans un service de réanimation, équipé des techniques adéquates.