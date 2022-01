Le système de santé au bord de la rupture dans les Alpes-Maritimes

Mais ces patients nécessitent des box individuels, une batterie de mesures spécifiques, et parfois une hospitalisation de longue durée très lourde en moyens, dans les cas les plus graves.

Si le Covid en est un aspect, mais pas la cause unique, quelle est la cause de cet engorgement des urgences? "De nombreux patients se tournent vers elles par manque d’offre de soins en ville. 20% des passages aux urgences pourraient être évités grâce à un système plus efficient. Il faudrait plus de maisons de santé. Nous avons d’ailleurs en projet d’en ouvrir une en face de l’hôpital", commente Julie Contenti.

L’arrivée des plates-formes de réservation des rendez-vous médicaux en ligne, comme Doctolib, a aussi vampirisé toute forme de souplesse. Les créneaux chez les généralistes étant bloqués à l’avance, les patients ayant besoin d’un rendez-vous rapide se tournent, pour des problèmes de médecine générale, vers le Centre 15. Lui-même débordé. Il faut parfois jusqu’à 30 minutes pour qu’un médecin régulateur décroche, tellement le nombre d’appels est important.

Les déprogrammations explosent

Chez SOS Médecins, qui continue à assurer des visites à domicile, on est tout aussi à bout de souffle et même contraint de limiter le nombre d’appels. Alors, souvent, dans ce parcours d’errance médicale, les malades qui relèveraient en temps normal de la médecine générale, échouent aux urgences où ils savent très bien pour la plupart qu’ils n’ont rien à y faire. Mais ont-ils le choix?

Jamais, par ailleurs, la situation n’aura été aussi critique au CHU de Nice en matière de déprogrammation des activités chirurgicales (lire en page 3). Cataracte, prothèses de genoux, de hanches: les patients doivent attendre. La faute à un manque d’infirmiers anesthésistes, mobilisés pour les patients du Covid.

Le système de santé est à bout de souffle. Et ce n’est plus d’un simple respirateur dont il a besoin.