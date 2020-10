Le service de médecine nucléaire du CHPG à la pointe de la technologie

Le Centre hospitalier Princesse-Grace vient de se doter de nouveaux équipements de dernière génération. Son service de médecine nucléaire, dirigé par le Pr Marc Faraggi, est désormais à la pointe de la technologie. Il s’est d’ailleurs agrandi et compte désormais deux radio-pharmaciens.

En ce début de semaine, il a été inauguré en présence notamment du prince Albert II, du ministre d’État Pierre Dartout, du président du Conseil national Stéphane Valeri, du conseiller-ministre des Affaires Sociales et de la Santé Didier Gamerdinger, et du président du conseil d’administration du CHPG, André Garino.

Plus de 8M€ sur trois ans

L’occasion pour la directrice du CHPG Benoîte de Sevelinges et de son adjoint Malik Albert de présenter au souverain les travaux effectués pour un montant total de 8,2 millions d’euros sur trois ans.

À noter au passage que ces investissements ont été soutenus par le gouvernement princier mais également par des dons privés versés à la Fondation des Amis du CHPG ainsi que la Fondation Tabor.

Mais d’abord de quoi s’agit?

Le Pr Faraggi résume: "Quand on parle de médecine nucléaire, on fait référence à l’utilisation de traceurs radioactifs soit à visée diagnostique – via l’imagerie – soit à visée thérapeutique avec le traitement de certains cancers, en particulier celui de la prostate. Pour fonctionner, un service tel que le nôtre doit donc disposer de traceurs radioactifs, c’est-à-dire de molécules marquées avec un isotope radioactif. Notre atout est de disposer sur place d’une radio pharmacie capable de fabriquer certains traceurs marqués au Gallium 68."

Atout en cardiologie et neurologie

Autre atout de poids, un plateau technique "full digital". Le matériel de détection a été renouvelé pour des appareils plus sensibles, avec une résolution plus élevée. Le service dispose ainsi d’une unité de cardiologie nucléaire avec deux caméras Gamma CZT permettant l’exploration de la maladie coronaire. Deux TEP (Tomographie par émission de positons) de dernière génération permettent des explorations jusqu’alors impossibles.

Il s’agit là d’une méthode d’imagerie médicale capable de mesurer en trois dimensions l’activité métabolique d’un organe. Et donc de déceler les anomalies, à l’instar de plaques d’athéromes (des dépôts graisseux à l’intérieur des artères) mais surtout de repérer celles qui sont inflammatoires et, donc, risquant de causer un infarctus.

Pour les patients, l’intérêt est indéniable. Non seulement les diagnostics et traitements sont ultra-personnalisés, donc encore plus efficaces, mais en plus les examens sont plus rapides. Le service de médecine nucléaire va ainsi renforcer ses liens avec d’autres spécialités, parmi lesquelles la neurologie et l’équipe du Centre Mémoire Rainier-III, pour la détection de certaines démences dégénératives.