"Le sentiment d'appartenir à une communauté": un sociologue analyse le comportement des Français face au Covid-19

En commençant, parce qu’il y a aussi du bon, par les applaudissements quotidiens aux personnels soignants.

Que disent de la société les applaudissements de 20 h?

"C’est d’abord l’expression de notre reconnaissance à l’égard de toutes celles et tous ceux qui se dévouent. Qui, mobilisés et contestant, travaillent dans un système dont on sait depuis longtemps qu’il est en crise. Système qui fonctionne pourtant de manière exemplaire depuis le début de l’épidémie."

"Nous avons besoin de nous serrer les coudes"

"Sur un autre plan, c’est aussi une façon de se tenir chaud entre nous. Dans une situation critique, nous avons besoin de nous serrer les coudes, de sentir que l’on n’est pas seul. C’est l’occasion de faire vivre le sentiment que nous avons d’appartenir à une communauté."

"Je pense que ce sont les deux significations principales et vous savez que cela prend, ailleurs, d’autres formes. Je pense aux images d’Italiens chantant sur leur balcon : une autre façon de dire que l’on ne se satisfait pas d’être confiné chez soi, réduit au silence."

Se serrer les coudes tout en gardant nos distances?

"Évidemment. Vous avez tout à fait raison. Autrement dit, nous agissons en respectant les consignes de confinement. Il faut souligner ce point puisque c’est une façon d’exister dans l’espace public, tout en étant tous confinés."

"Le tempérament latin s’accommode assez mal de ces mesures coercitives. Je crois qu’il faut aller au-delà des considérations d’ordre culturel. Aujourd’hui, la question est de savoir quelles sont les mesures qui permettent de lutter avec le plus d’efficacité contre un fléau comme celui-ci. Tempérament latin ou pas, nous n’avons pas le choix."

"Les gens sont à la fois inconscients et égoïstes"

"Il y a peut-être plutôt, en ce qui concerne les Français, autre chose qui tient de l’arrogance. Ce sentiment que nous serions un peuple ou une nation au-dessus des autres. Que, par conséquent, ce qui arrive aux autres ne se produira pas chez nous. C’est être centré sur soi. Ethnocentrique, si l’on veut. Ce n’est pas latin, c’est plutôt inconscient."

Avec cette spécificité qu’ici, on ferme les plages pour éviter que l’on soit tenté d’y bronzer...

"Oui, parce que les gens sont à la fois inconscients et égoïstes. Égoïstes parce que, pour prendre leur plaisir, ils risquent de contribuer à la circulation du virus. Inconscients parce qu’ils s’exposent à la contamination, tout en y exposant les autres. Donc, oui, il faut fermer les plages."

"Mais il n’y a pas que le littoral. Ici, à Paris, un endroit merveilleux qui s’appelle la Coulée verte est fermé. De même que des parcs, des promenades magnifiques. Le confinement n’est pas une partie de plaisir, le confinement n’est pas un long fleuve tranquille."

"Le meilleur et le pire se déclenchent quand la vie ordinaire cesse d'être ordinaire"

Il y a aussi les drones, les PV, les vols de masques…

"Une crise de cette ampleur déclenche le meilleur et le pire. Le meilleur comme le dévouement du personnel de santé, dont nous venons de parler. Et le pire comme les vols, le racisme, les comportements inciviques. Les deux apparaissent quand la vie ordinaire cesse d’être ordinaire."

Les réseaux sociaux sont-ils un secours?

"C’est tout de même une chance inouïe, dans des circonstances comme celles-là, d’avoir tout ce que nous ne connaissions pas il y a vingt ans. Les ados, qui ne regardent pas beaucoup la télévision, ont Internet et les réseaux sociaux."

"Et le téléphone mobile, accessible bien plus qu’avant, lorsque la moindre communication en dehors de sa circonscription coûtait extrêmement cher. Aujourd’hui, si l’on a un ami à Bogotá ou Singapour, cela ne coûte rien."

"C’est un outil merveilleux - malgré tout ce qui ne va pas du tout, dont les fake news - et qui a tout changé. Qui rompt des solitudes, mais ne tient pas lieu de la rencontre réelle. C’est virtuel. Cela ne remplace pas le fait d’aller sur son balcon pour applaudir, avec d’autres, les soignants."

Cette crise changera le regard que l’on porte sur son prochain?

"Le message actuel est très paradoxal, de la part des pouvoirs publics. Qui consiste à imposer le confinement tout en suggérant à beaucoup d’aller bosser. N’étant pas absolument obligés de se rendre sur leur lieu de travail, ceux qui le font s’exposent un peu, tout en prenant des précautions."

"La dame qui travaille au supermarché ou qui vient faire des soins à domicile, l’infirmière qui va dans un Ehpad, tous ceux qui bougent pour exercer une fonction prennent un risque et, si ce risque découle d’un choix personnel et délibéré, on peut dire de leur conduite qu’elle présente quelque chose de courageux."

"Héroïque, il ne faut pas exagérer. On ne parle quand même pas du gendarme Beltrame. Mais de gens qui ont une certaine conscience professionnelle et civique."

Il restera une trace?

"Tout sera changé après un épisode comme celui-là. Surtout que l’on ne sait pas du tout quand il va se terminer. Mais nous aurons des réflexions géopolitiques sur notre relation à la Chine, sur les frontières, sur l’Europe qui, pour l’instant, n’a pas fait grand-chose. Des réflexions sur l’économie ou sur le rôle du chef de l’État : ce qu’il nous dit aujourd’hui est très éloigné de ce qu’il a incarné pendant deux ans."

"Il en restera quelque chose après"

"Culturellement, nos façons d’être vont se transformer, c’est absolument certain. Nous allons consommer autrement. Découvrant que nous avons beaucoup moins de pollution ces temps-ci, peut-être allons-nous réfléchir un peu plus et un peu mieux à tout ce qui relève de l’environnement, de l’écologie."

"Ce sont aussi des moments compliqués en ce que des gens vivent ensemble, les uns sur les autres, alors qu’ils se voyaient beaucoup moins auparavant. En Chine, on a parlé de 40 % de divorce en plus, dans certaines régions, en raison du confinement. On sait aussi que les violences conjugales sont plus nombreuses. Et que les détenus et gardiens de prison sont plus exposés. Toutes questions auxquelles il faudra réfléchir."

"Autrement dit, quand la vie normale laisse la place à autre chose, le monde apparaît comme différent, nous le voyons autrement et il en restera quelque chose après."

Êtes-vous optimiste?

"Je ne suis ni optimiste ni pessimiste, j’essaie d’être un bon citoyen. Qui tente, par mon travail, de maintenir une vie intellectuelle sans se laisser submerger par l’inquiétude et les soucis quotidiens."