Le salon de la santé et DayOne main dans la main

La sixième édition d’e-HealthWorld s’associe avec DayOne, du 15 au 17 octobre prochains au Sporting Monte-Carlo à Monaco, et s’inscrit dans une perspective nouvelle : mettre en évidence l’impact des technologies sur les hommes et la société.

Placé sous le haut patronage du Prince Albert II, e-HealthWorld a pris de l’essor en cinq ans et dresse un état des lieux de l’évolution du numérique dans le domaine de la santé et en évalue les avancées potentielles.

Avec DayOne et le Technion-France, le salon de la santé connectée noue donc un partenariat et devient le pilier « santé » de DayOne. Créé par Denis Jacquet, DayOne aura pour thème cette année « Inclusive Technology ».

Le Technion, l’Université israélienne d’Haïfa, vivier de la high-tech israélienne, est partenaire d’e-HealthWorld depuis 2015. Sous l'impulsion de Muriel Touaty, directrice du Technion-France, l'écosystème délègue des intervenants de haut niveau.

Sous la direction scientifique des docteurs Jean-Marc Bereder, Charles Nahmanovici et Frédéric Prate, e-HealthWorld se positionne comme un événement de référence dans le domaine de la santé connectée ; vaste programme pour lequel le gouvernement princier et Didier Gamerdinger, conseiller de gouvernement-ministre des Affaires sociales et de la Santé, trouve des développements notamment avec le plan Extended-Monaco.

L'événement réunira à nouveau des praticiens, des responsables hospitaliers, des chercheurs, des patients (empowerment), des industriels du MedTech et de la pharma (Drug Tech), mais également des juristes, des administratifs, des éthiciens, des régulateurs… et même un ancien membre du GIGN.

Frédéric Précioso, responsable de l'Intelligence Artificielle à l'Agence Nationale de la recherche et d'Arnon Afek, acting director et chairman au Sheba Medical Center, le plus important hôpital d'Israël animeront des conférences sur l’intelligence artificielle (IA).

Conférences sur l'hôpital numérique

Le responsable des projets e-santé à l'Institut Curie, ainsi que le directeur de la transformation numérique de l'Institut Gustave Roussy seront présents pour rapporter leur vision de l'apport de l'IA en cancérologie. « Si l'on peut dire avec certitude que l'IA ne remplacera pas les médecins, on peut également dire que les médecins qui utiliseront l'IA remplaceront ceux qui ne l'utilisent pas », souligne le docteur Charles Nahmanovici.

Les exposés sur l'hôpital numérique traiteront de questions telles que : Pourquoi faut-il un incubateur de start-up au sein de l'hôpital ? Comment utiliser les blockchains à l'hôpital ? Comment la santé numérique et les femmes vont permettre à l'Afrique d'être au niveau de l'Europe ? Comment humaniser l'hôpital grâce au digital ?

Un atelier sur les relations hôpital-ville après la sortie du patient verra intervenir des médecins, Thierry Poyet, délégué à l'e-santé dans l'équipe de Frédéric Genta, mais aussi un ancien patron du GIGN.

e-HealthWorld Monaco synthétise ainsi toutes les révolutions qui se trament avec les nouvelles technologies dans la santé.

Pour les professionnels du secteur, c'est une occasion de comprendre et partager les enjeux des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) dans leur pratique et de se former aux technologies émergentes.