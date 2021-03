Le Professeur Carles du CHU de Nice évoque "l’impact négatif" du confinement le week-end

"Nous ne disposons d’aucun outil permettant d’en mesurer l’effet. On peut douter de son bénéfice sur l’évolution de l’épidémie. Les mesures de confinement sont particulièrement efficaces dans tous les modèles mathématiques proposés, lorsqu’elles sont précoces et drastiques. Nous sommes, ici, dans des confinements en dents de scie et tardifs. L’impact négatif, dans une région qui a déjà beaucoup souffert de restrictions, sous la menace de replonger encore dans un confinement plus dur dans deux ou trois semaines, cela n’a pas énormément de sens."

En conséquence, pas question de réclamer un confinement total: "Plus tôt on l’applique, comme c’est le cas actuellement en Nouvelle-Calédonie, plus fort est l’impact sur la flambée épidémique." Il estime également que le couvre-feu induit des concentrations ponctuelles dans les commerces.

Le Pr. Carles évoque des derniers chiffres très inquiétants sur le plan des hospitalisations, avec des temps en réanimation qui continuent d’augmenter.



Aussi parce que les patients, plus jeunes, tardent à venir. En présentant souvent des formes plus symptomatiques, notamment en raison du variant anglais.



La sortie de crise n’est pas pour demain. Début mai? "On peut l’espérer, voyant déjà l’effet de la vaccination sur les plus de 75 ans."