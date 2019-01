Le prince Albert II inaugure le nouveau laboratoire et Centre de transfusion sanguine du CHPG

Le prince Albert II a inauguré ce mercredi les locaux flambant neufs du nouveau laboratoire et du nouveau Centre de transfusion sanguine du Centre hospitalier Princesse-Grace. Il était accompagné de Didier Gamerdinger, conseiller de gouvernement-ministre des Affaires sociales et de la Santé, d’André Garino, président du conseil d’administration du CHPG et de la directrice dudit établissement, Benoîte de Sevelinges.

pierre Frolla aux murs

Les deux plateaux médico-techniques auront prochainement un impact direct, concret et positif, sur les modalités d’accueil des consultants. La décoration a même été soignée. On y trouve notamment des images sous-marines de Pierre Frolla.

"J’ai découvert ce matin les photos que j’avais données, il y a quelque temps, à Benoîte de Sévelinges, une amie, confie l’apnéiste monégasque au cours de la visite. Je suis ravi de cette belle surprise. C’est une très bonne idée!"

Le nouveau site de prélèvement du laboratoire de biologie, qui accueille plus de 100 patients par jour, s’étend désormais sur 200 m2. Une surface presque doublée, avec des box plus spacieux et une ergonomie facilitant la confidentialité et le confort des patients.

1200 donneurs par an accueillis

Les travaux auront duré quelque six mois, pour une ouverture dans les prochaines semaines.

Seconde rénovation, celle du tout nouveau Centre de transfusion sanguine, qui s’étend sur 500 m2. Il réintègre ses locaux historiques au niveau -1 après de nombreux mois de travaux, pour offrir un espace dédié au don du sang.

Clair, lumineux, le site peut accueillir les 1 200 donneurs annuels (pour un peu plus de 1.800 dons par an) dans les meilleures conditions.