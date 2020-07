Le prince Albert II a visité le laboratoire du Pr Raoult ce mardi "par curiosité intellectuelle"

Il n’en fallait pas plus pour ranimer la rumeur selon laquelle le souverain, contaminé par le Covid-19, aurait été traité avec de l’hydroxychloroquine en mars dernier. Faux, persiste l’entourage du souverain qui, lui-même, nous avait détaillé son traitement le 20 mars dernier. Des soins sans prescription d’hydroxychloroquine.

"Ce traitement est envisagé s’il y a vraiment des symptômes qui vont en s’aggravant. À ce stade-ci, on m’a juste dit de continuer le paracétamol, de prendre ma température régulièrement ainsi que le taux de saturation en oxygène dans le sang. Je prends encore beaucoup de vitamines C et des compléments naturels sous forme de sachets pour renforcer mon système immunitaire. Il y a également de très bonnes gélules à l’eucalyptus pour renforcer la résistance pulmonaire."

"Par curiosité personnelle"

"C’est la première fois qu’ils se rencontraient, rappelle un témoin de l’entretien. Ils ont évidemment parlé de l’hydroxychloroquine et le Prince a présenté son propre protocole de soins au Pr Raoult. Il tenait à le rencontrer, par curiosité intellectuelle, pour sa propre information."

La visite a duré deux heures, le temps notamment pour le souverain de découvrir le fameux laboratoire de haute sécurité de l’IHU, le "P3", où sont stockés, cultivés et étudiés des virus du monde entier. L’occasion aussi pour le Pr Raoult de mettre en avant trois nouvelles études américaines affirmant l’efficacité de l’hydroxychloroquine combinée à l’azithromycine.

Chloroquine qui fut administrée à certains patients du CHPG durant la crise sanitaire, dans le cadre d’un protocole établi avec la France.

La rencontre s’est déroulée à l’initiative du prince Albert II et a été acceptée "gentiment" par le Pr Raoult, "de manière très simple et très humble", précise-t-on au Palais, alors que le caractère hautain de l’infectiologue fait souvent débat.

Cette visite s’est déroulée dans le prolongement d’un petit-déjeuner de travail avec Jean-Claude Gaudin "pour souhaiter une bonne retraite à un vieil ami de la Principauté après vingt-cinq ans de mandat".

Reçu dans la suite du souverain dans l’ancien Hôtel-Dieu, l’ex-édile a évidemment balayé l’actualité récente et l’élection rocambolesque de sa successeuse, Michèle Rubirola.

Impossible d’imaginer que les deux hommes n’aient pas évoqué également l’arrivée prochaine de Pierre Dartout en Principauté, en remplacement de Serge Telle.

Le futur Ministre d’État étant actuellement préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.