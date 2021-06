Le prince Albert annonce la fin du port du masque en extérieur à Monaco pour samedi

Dans la dynamique de la France, c’est via un communiqué officiel en provenance du Palais princier que le souverain vient d’annoncer ce jeudi soir que le port du masque en extérieur ne sera plus obligatoire en Principauté à compter du 19 juin.

Le souverain a pris cette décision "malgré la progression des taux d’incidence et de positivité constatée au cours des 10 derniers jours mais pour éviter une pause dans l’allègement progressif du dispositif des restrictions sanitaires" précise le communiqué.

À compter de samedi 19 juin, il n’est donc plus obligatoire de porter le masque en extérieur en Principauté sauf dans certaines zones: la place du Palais princier et les ruelles de la vieille ville du Rocher, la place du Casino et les espaces voisins qui forment le Carré d’or, l’esplanade du centre commercial de Fontvieille, les marchés de la Condamine et de Monte-Carlo durant les heures de fonctionnement. Mais aussi "les espaces d’accès aux transports en commun et notamment les arrêts de bus et les voies de desserte de la gare ferroviaire, les abords et espaces d’accès aux établissements scolaires".

Le couvre-feu maintenu

Par contre le prince Albert II a tranché en maintenant le couvre-feu sur le pays, qui s’applique de minuit à six heures du matin.

Concernant l’accueil d’une plus large population dans les restaurants, le gouvernement devrait entamer une concertation avec les professionnels "dans les meilleurs délais afin de définir les conditions d’un élargissement géographique de l’accueil de la clientèle".

Ces annonces font suite aux réunions hebdomadaires que le souverain tient avec son gouvernement pour adapter les mesures à l’évolution de la situation sanitaire. Le communique explique que le souverain évaluera, la semaine prochaine la situation "pour définir les mesures susceptibles d’être prises dans le double objectif de protéger la santé de la population, et de répondre aux attentes des acteurs de l’économie notamment ceux liés aux activités touristiques".

L’appel à la vaccination

Rappelant l’importance de maintenir le respect des gestes barrières, le Palais invite aussi la population à se vacciner.

"Un retour à une vie normale ne sera possible que par une vaccination massive de la population. La Principauté dispose actuellement de suffisamment de vaccins pour couvrir les besoins de 65% des Monégasques et des résidents de plus de 12 ans. Le prince appelle toutes les personnes non encore vaccinées à effectuer cette démarche pour retrouver au plus vite et dans la durée un bien-être à la fois personnel et collectif".

Pour l’heure, la moitié de la population monégasque et résidente a reçu au moins une dose de vaccin.